Mario Picazo confirma el día que llega a España lo peor de la borrasca Claudia y avisa a estas zonas: «La lluvia y el viento van a ser protagonistas»

Este lunes 10 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una nueva borrasca «de gran impacto» a España. El organismo la ha bautizado como Claudia y ha informado de que provocará «vientos fuertes y precipitaciones ... intensas y persistentes» en algunos puntos del país.

A lo largo de esta semana, también se producirá un cambio en la temperatura. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se va notar un ligero ascenso en los termómetros. Y es que los valores estarán por encima de lo habitual para este época del año debido a una masa de aire algo más cálido.

Tras el anuncio de la Aemet, son muchos los que se preguntan qué día de la semana se va a producir el peor episodio del temporal. Uno de los experto en responder esta cuestión ha sido Mario Pizaco, quien ha dado la fecha y ha avisado a varias comunidades autónomas.

El día de la semana que llega a España lo peor de la borrasca Claudia, según Mario Picazo

Mario Picazo ha compartido en eltiempo.es la predicción del tiempo y ha revela qué día de la semana llega a España lo peor de la borrasca Claudia. «Miraremos de nuevo al Atlántico porque por allí nos van a ir llegando frentes asociados a borrascas que se moverán al noroeste de la península ibérica», apunta.

🌀AEMET nombre una nueva borrasca con gran impacto: la borrasca Claudia .



➡️ Provocará vientos fuertes y precipitaciones intensas y persistentes en Canarias.



➡️ También afectará al oeste peninsular con fuertes rachas de viento, precipitaciones persistentes y temporal marítimo. pic.twitter.com/vPxEnbh3v9 — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2025

El meteorólogo avisa a la población de que deben estar muy atentos durante las próximas horas: «La actividad parece que va a ser mayor a partir de mediados de semana». En este sentido, el experto detalla que los frentes más activos se producirán «el martes por la noche en Galicia, aunque será entre el miércoles y parte del jueves cuando genere precipitaciones que van a ir avanzando de oeste a este».

Así pues, Picazo indica cuáles van a ser las comunidades autónomas del país más afectadas. «Las acumulaciones más importantes las van a registrar en el oeste de Galicia y se extenderán a zonas del interior peninsular y a las islas Canarias. El viento y el oleaje también van a ser protagonistas, especialmente, en zonas del noroeste, mientras que en el Mediterráneo el riesgo por lluvias va a ser, a priori, menor», detalla.

Zonas de España más afectadas por la borrasca Claudia Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Madrid

Andalucía

No obstante, la inestabilidad meteorológica no termina aquí. Picazo lo explica: «Tenemos otro frente que llega con bastante actividad el viernes y ese abrirá la puerta de las precipitaciones para el fin de semana. Lo iremos confirmando a medida que se vayan actualizando los pronósticos de los modelos».

Temperaturas en ascenso durante la semana

Por otro lado, Mario Picazo ha hablado sobre las condiciones térmicas a lo largo de la semana. «Durante los primeros días, a pesar de la lluvia, se espera que las temperaturas diurnas suban algunos grados y también las mínimas en aquellas zonas donde las nubes sean abundantes», comenta.

El meteorólogo declara que el sábado, «en un buen número de capitales», los termómetros se van a situar entre los 15 y los 20 grados. «En el sur peninsular y Canarias se superará la marca de los 20 grados», afirma.