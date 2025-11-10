Suscríbete a
ABC Premium

Metereología

Aemet alerta de lluvias «persistentes» esta semana en Andalucía: «Pueden alcanzar los 100 litros»

El delegado territorial, Juan de Dios del Pino, ha precisado que, a partir del jueves, se presentarán «cielos cubiertos» y empezará a llover por Huelva

La Aemet advierte de que los episodios de fuertes lluvias en Sevilla volverán a repetirse

Mapa con la previsión del tiempo
Mapa con la previsión del tiempo meteored

M. L.

Andalucía espera precipitaciones generalizadas en toda la comunidad autónoma a partir del viernes a causa de un anticiclón en las Azores que comenzará a entrar en la península el próximo jueves por la costa onubense. Las lluvias pueden alcanzar «los cien litros por metro cuadrado» ... en algunos sitios del litoral occidental andaluz, y se extenderán «con menor intensidad» al resto de Andalucía a partir del viernes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app