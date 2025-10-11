Marcos Llorente explica cómo es su rutina diaria: «Ceno a las 17:30 antes de que anochezca, con luz natural siempre»

El futbolista Marcos Llorente, de 30 años, ha comenzado la temporada a un nivel muy alto. Tanto que incluso le ha valido volver a ser convocado con la Selección española.

Pero más allá de los resultados deportivos, el mediocentro del Atlético de Madrid ... se caracteriza por mostrar sin filtros todas sus rutinas a pesar de que puedan resultar polémicas y algunas directamente desmentidas o censuradas por especialistas.

Llorente, no obstante, más allá de las opiniones se muestra convencido de que sigue la rutina ideal para su salud y su cuenta de Instagram es buen reflejo de ello. Luz roja, gafas amarillas, esperar a que amanezca, salir a exponerse al frío o seguir una dieta paleolítica son solo algunos ejemplos. En los últimos días, con motivo de su convocatoria con 'La Roja', Llorente ha atendido también a diversos medios que le han preguntado por sus hábitos, entre ellos, 'El partidazo de COPE'.

Una de estas costumbres más evidentes son las gafas amarillas que el futbolista suele llevar en todas sus apariciones: «Son solo para interiores, no uso de sol». De hecho, Llorente le insistió a Juanma Castaño que el uso de estas lentes de protección es incorrecto porque «no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios». Además de las gafas amarillas para interiores, Llorente lleva unas gafas rojas «para cuando se hace de noche» y no utiliza ningún tipo de lentes cuando se encuentra en el exterior.

En casa, el futbolista utiliza luz roja para la «fotobiomodulación». En este sentido, afirma que en casa no encienden las luces blancas. En cuanto a sus horarios, asegura que cena de día: «En verano ceno a las 19:30, en invierno a las 17:30 antes de que anochezca, con luz natural siempre. Solo como de día». Sin embargo, asegura que cuando hay cenas de equipo u otros eventos se suele saltar esta norma porque «ahí está el equilibrio y hay que ser feliz y momentos para celebrar y disfrutar». También, se acuesta entre las 22:00 y las 22:30 horas. Por contra, se levanta a las ocho de la mañana y espera a que amanezca.

Marcos Llorente asegura que en los últimos dos años no ha enfermado «de nada, ni de mocos ni de catarro» y lo atribuye a sus hábitos. Todo ello, a pesar de que por la mañana, sea invierno o verano, sale a pasear a sus perros a primera hora sin camiseta. «Ni me voy a resfriar ni me voy a poner malo. Es imposible. Como todo en esta vida hay que adaptarse», afirmó en su Instagram sobre esta costumbre.

El futbolista tiene también estrictos hábitos alimentarios. Sigue la dieta paleolítica, una dieta muy restrictiva que consiste en consumir lo que consumían nuestros antepasados en este periodo de tiempo. Excluye los ultraprocesados, pero también otros alimentos como los cereales, pasta, pan, trigo, arroz o los lácteos. Explicó que come «carne, pescado, huevos, verduras o hidratos como patata, boniato, o yuca». Siempre que come lo hace, además, al sol. El café lo toma con «dos o tres cucharadas de mantequilla».

A pesar de estos inflexibles hábitos en su día a día, Llorente también se da algunos caprichos. Uno de ellos es el vino: «Sé que no es lo óptimo, pero lo que me aporta abrir una botella -conversaciones, abrazos, recuerdos- es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo». En casa tiene una bodega y admitió que se gasta mucho dinero en botellas: «Antes me lo gastaba en relojes, ahora en vino». En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Llorente compartió la foto de una botella de más de 20.000 euros con la que estaba brindando.

Más allá de estas peculiaridades, Marcos Llorente también ha protagonizado algunas polémicas. Por ejemplo, ha defendido la teoría de que las estelas de los aviones podrían estar fumigando a la población.

También, el pasado verano, durante unas vacaciones en Hawái, el futbolista puso un post en sus redes sociales en los que afirmaba que de 10 a 14:00 horas tomaba el sol sin gafas ni protección solar. Ante afirmación, muchos calificaron al futbolista de «ignorante». Llorente defendió que «en ningún momento» dijo que no existiera el melanoma pero se preguntó si el «culpable era el sol o nosotros» y por ello reafirmó su postura en que este tipo de enfermedades no las causa directamente el astro.