Maldini se moja y da su lista de 26 de la Selección española para el Mundial 2026: «Suponiendo que estén todos sanos...»

El Mundial de 2026 está ya a la vuelta de la esquina y España llega como una de las grandes favoritas. El nivel que mostró en la Eurocopa de 2024, donde se proclamó campeona con un bloque joven y hambriento, ha disparado las expectativas. ... Pero, con tanto talento disponible ¿cuál debería ser la lista definitiva?

Sobre este tema ha hablado el analista deportivo Julio Maldonado, Maldini, que en uno de los vídeos más recientes de su canal de YouTube, Mundo Maldini, se ha atrevido a elaborar su propia convocatoria pensando ya en el Mundial y asumiendo que todos los jugadores lleguen sanos. También se ha atrevido a elaborar su 11 inicial, pero primero ha listado los 26 convocados.

Los 26 que Maldini llevaría a la selección

En portería, no duda demasiado. Llevaría a Unai Simón, aunque reconoce que no atraviesa su momento más brillante. Después colocaría a David Raya, al que ve por delante del portero del Athletic. Y, como tercer guardameta, introduce la novedad de Joan García, pendiente de cómo evoluciona su temporada en el Barça.

Para el lateral derecho, Maldini apuesta por Marcos Llorente y por la sorpresa de Eric García. Lo define como un «comodín imperfecto», capaz de actuar como lateral o central, y sostiene que su rendimiento reciente en el Barça le obliga a estar sí o sí. Esto deja fuera a Pedro Porro. En cuanto a Carvajal, aunque el vídeo parte de la idea de que todos están sanos, Maldini reconoce que lo ve muy difícil y, por eso, prácticamente lo descarta de forma automática.

En el lateral izquierdo tampoco se complica. Mantendría la pareja formada por Cucurella y Grimaldo, a los que considera intocables hoy por hoy. La única duda sería Alejandro Balde si recupera su mejor nivel, pero a día de hoy, afirma, ambos tienen el puesto «más que ganado» y no hay motivo para cambiar.

Para el centro de la zaga, Maldini también lo tiene claro. No termina de convencerle Laporte, así que apuesta por un relevo generacional claro: Cubarsí y Huijsen como eje principal, acompañados por Le Normand y Vivian para completar la rotación.

En el centro del campo, dice, lo tiene «clarísimo». Empezaría por Zubimendi y Rodri, aunque con el matiz de que el jugador del City genera dudas físicas y su presencia al cien por cien no está garantizada. Junto a ellos, Pedri, Fabián, Mikel Merino, Pablo Barrios, Dani Olmo, Fermín, Álex Baena e Isco. Sobre Gavi recuerda que lleva demasiado tiempo sin jugar; si lograra recuperarse a tiempo, podría entrar por Baena, pero a día de hoy lo ve fuera.

En la delantera hay dos nombres que ni se discuten: Lamine Yamal y Nico Williams. A partir de ahí, Maldini mantiene su confianza en Ferran Torres y en Oyarzabal por su rendimiento con la selección. Para el rol de delantero centro, la duda estaba entre Samuel Omorodion y Borja Iglesias. Al final, por rendimiento reciente, se queda con Borja Iglesias.

Los 26 jugadores que llevaría Maldini al Mundial 2026 POR — Unai Simón

POR — David Raya

POR — Joan García

LD — Marcos Llorente

LD — Eric García

LI — Marc Cucurella

LI — Alejandro Grimaldo

DFC — Pau Cubarsí

DFC — Huijsen

DFC — Robin Le Normand

DFC — Vivian

MC — Zubimendi

MC — Rodri

MC — Pedri

MC — Fabián Ruiz

MC — Mikel Merino

MC — Pablo Barrios

MC — Dani Olmo

MC — Fermín López

MC — Álex Baena

MC — Isco

ED — Lamine Yamal

EI — Nico Williams

SD — Ferran Torres

SD — Mikel Oyarzabal

DC — Borja Iglesias

El once de Maldini

Con los 26 decididos, Maldini construye después el once inicial. En portería coloca a David Raya, convencido de que es el guardameta más fiable del momento. En el lateral derecho, Marcos Llorente; en el izquierdo, Cucurella. Y como pareja de centrales, una apuesta joven y atrevida: Huijsen y Cubarsí. Puede parecer arriesgado, pero a él le encaja por el estilo dominante que propone España.

Para el pivote opta por Zubimendi, teniendo en cuenta las dudas que rodean a Rodri. A su lado, como interiores, elige la combinación de Pedri y Fabián. Arriba, completa su propuesta con Oyarzabal en un rol más asociativo, Nico Williams en el desborde por izquierda y Lamine Yamal como gran generador desde la derecha.