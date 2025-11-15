Georgia - España: horario, canal de televisión y dónde ver online gratis el partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy

España afronta hoy su quinto partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, contra Georgia. Con todo victorias y ningún gol encajado, su expediente se presenta absolutamente inmaculado.

La lista de España viene marcada por la forzada y ... sospechosa desconvocatoria de Lamine Yamal. En su lugar entró Jorge de Frutos, como ya hiciera también en septiembre. Una de las grandes alegrías ha venido dada por Pablo Fornals. El talentoso centrocampista, vestido de rojo por última vez hace cuatro años, viene cuajando una gran temporada en el Real Betis de Manuel Pelegrini.

Nico Williams también terminó por quedarse fuera, dado el vaivén de su estado físico. Estos dos imberbes, él y Lamine, amedrentan a todo defensa que se posa en su camino, o a todo centrocampista, o a todo portero, da lo mismo: nadie está exento de ellos. Tampoco Luis de la Fuente, cuyo exitoso y loable hacer hasta el momento al frente de la selección no se entiende sin jugadores de este calibre, en realidad sin estos dos en particular. Sus bajas se notan, por lo que sea. Georgia, mientras, cayó frente a Turquía (4-1) en su crucial duelo por el segundo puesto del grupo. Contra España, puso en práctica un oficioso bloque bajo y abandonó a su suerte a Kvaratskhelia y Mikautadze. A qué hora es el partido entre Georgia y España hoy Este Georgia contra España, correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, se juega en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis hoy sábado 15 de noviembre a las 18:00 (hora peninsular). Dónde ver a España contra Georgia en televisión y online El encuentro podrá verse en directo a través de La 1 y RTVE Play. En cualquier caso, ABC ofrecerá en su portal web una amplia cobertura con los mejores comentarios, crónicas y notas a leer.

