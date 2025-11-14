Sara Sálamo: «El Betis a Isco le ha dado amor y cariño y a él le bastaron seis meses para ser de nuevo el mejor centrocampista del país»

Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) presentó ayer en Sevilla, en el marco del Festival de Cine Europeo de la ciudad la película-documental 'En Silencio'. En ella, la cineasta recoge el proceso de recuperación física y mental de Isco Alarcón ... tras la lesión que sufrió en mayo de 2024 y que lo privó de acudir a la Eurocopa que la selección española acabaría conquistando en Alemania. Sara Sálamo, esposa de Isco, reconoció durante la multitudinaria rueda de prensa celebrada en el NH Plaza de Armas que además de mandar un mensaje de resiliencia, quiso poner sobre la mesa «la vulnerabilidad masculina». «Los hombres tenéis una manera concreta de sufrir por la educación que hemos recibido. Sois estoicos. Me parecía interesante reflejar esto. Refleja momentos muy importantes como un jugador de élite diciendo que tiene miedo», explicó la también actriz canaria antes de conceder una entrevista exclusiva a ABC de Sevilla.

- Durante el visionado del documental me preguntaba cómo se tomaba Isco, una persona habituada a estar frente a la cámara, el ser grabado en momentos más íntimos, en la vida cotidiana. Justo entonces hay una secuencia en la que él te recrimina que le hayas grabado sin haberle advertido ¿Cómo ha sido esa negociación entre ambos para haber intentado hacer progresar tanto la vida privada como la película?

- Hay una línea muy delgada entre no sobrepasarse y tener material. Hubo momentos muy complejos en los que él no estaba cómodo dejándose grabar por lo que concierne una lesión y otros en los que me lo puso realmente fácil. Hubo un momento de hecho en el que como íbamos montando a la vez que rodando estuvimos casi por dar un volantazo y hacer una película de cómo una cineasta quiere rodar y no la dejan, porque hay mucho material de eso. Mucho material de piedras, de parapetos, de hasta aquí no puedes grabar… no sólo por él, también a nivel burocrático por no poder grabar en según qué sitios. Entrenamientos en los que a lo mejor el equipo no iba bien tener que pedir ir a grabar esos días… Tener diez minutos para grabar con un dron y que de repente nos empezara a llover… Todo eso hubiera dado pie a otra película totalmente distinta de cómo de difícil es, en el día a día, cuando a priori iba a ser más fácil por tener acceso al día a día del protagonista.

- Supongo que igualmente ha habido que descartar mucho contenido y que habrá dado rabia que muchas cosas se hayan quedado fuera finalmente.

- Creo que ahí tienes que ser fría y determinar qué es lo que le conviene más a la película que encariñarte con según qué cosas. Muchas secuencias o planos pueden tener un valor para ti porque te quedó bellísimo o por otros criterios, pero luego no encajan dentro de la película y de la narrativa y tienes que prescindir. Es algo a lo que se enfrenta cualquier cineasta y a lo que hay que enfrentarse sí o sí.

- Hay otro momento clave del documental, sin hacer spoiler, que es cuando con tu voz en off te cuestionas qué es realmente una recuperación y además hay una clara declaración de amor.

- Yo a priori no iba a salir de ninguna manera en la película, pero me parecía deshonesto, porque yo formo parte de la recuperación en el día a día y como familia somos un soporte y un sustento cuando no se encuentra bien y a la inversa cuando yo no estoy bien. De forma casi orgánica salió como salir únicamente en reflejos. Y esas preguntas que me hacía a mí misma como cineasta, pero también como su mujer, tampoco se las quería lanzar a él para que sucediesen las cosas y encontré este recurso para transmitirle ese mensaje al público. También creo que hay varias frases o preguntas icónicas que vienen de parte de nuestros hijos que no se podían haber preguntado mejor o de manera tan genuina que con esa inocencia. Nosotros nunca hemos expuesto a nuestros hijos, salen de espaldas, salen sus voces, y no podía prescindir de esa parte porque eran genialidades con amor honesto y puro a su padre que no podía sustituir con otras cosas.

- Me llamó mucho la atención el papel de vuestros hijos. ¿Fueron conscientes de lo que estábais montando? ¿Cómo lo habéis gestionado con ellos?

- No eran muy conscientes de que esabamos haciendo una película. La vieron en casa y en pantalla grande en el festival de San Sebastián y fue muy guay, pero cuando más emocionados están es ahora porque están en el cine ¡y sus amigos del cole pueden ir a verlos! Ahora están impresionados de que se llenen las salas y que la gente pague una entrada por ir a vernos. Lo miran con los ojos de los que lo viven por primera vez y eso es precioso.

- Paradójicamente y desgraciadamente, estamos asistiendo a un proceso muy parecido al que se refleja en el documental, y es Isco volviendo de una lesión larga. ¿Crees que en esta ocasión también se ha dado una recuperación plena? ¿Crees que ha sido un proceo similar?

- Creo que está sucediendo en riguroso directo lo que sucedió en la película. Está siendo exactamente igual. Dobles sesiones, mucho trabajo, días en los que está peor psicológicamente porque quiere acortar plazos y quiere volver cuanto antes...Ya te digo que lo que está pasando ahora lo pueden ver en la película en los cines.

- La idea del documental nació del Betis y es que está claro que Isco ha contribuido a cambiar la realidad del Betis de la misma manera en la que el Betis ha cambiado la vida de Isco y de su familia. ¿Qué herramientas crees que le ha dado el Betis a Isco para que esto suceda?

- Creo que amor y cariño. Cuando ves a un jugador como Isco y hay una persona que le tiende la mano y le da confianza y cariño, le responde como lo ha hecho él, que le bastaron seis meses en su primer año para dar unos resultados como los que dio y ser de nuevo el mejor centrocampista del país.

- El documental se titula 'En Silencio'. Por vuestra profesión, sois personas que estáis acostumbradas al ruido mediático, a estar expuestos. ¿Cómo de importante es en vuestro día a día el silencio?

- En silencio es como trabajamos. Somos muy caseros. En mi proceso de creación y de cine trabajo mucho en silencio, aunque tengamos niños pequeños. En silencio es como mejor se trabaja, no hay que hacer mucho ruido para hacer cosas bonitas. Y eso hacemos.

- No es un secreto comentar que el documental concluye prácticamente con la lista de convocados de la selección española de marzo en la que no está Isco. ¿Cuánta rabia te dio que no se le incluyera? ¿Barajaste la posibilidad de alargarlo más para que pudiera entrar la llamada a la selección que llegaría después?

- A título personal me dio una rabia tremenda, me enfadé muchísimo. Ya no sólo como su mujer, si no también por la película, porque llevas una hora y pico viendo a un señor currándoselo y desgañitándose para que llegara esa noticia. Cuando fue un no me enfadé, pero luego al ratito dije 'uy, igual esto a la peli le viene fenomenal' (ríe) Como a una psicópata. Todo porque la peli salga bien. Tuvo al final su recompensa, le llamaron y fue ese epílogo que pudimos disfrutar.

- Con el Mundial en el horizonte, ¿una nueva parte grabada en Estados Unidos, México y Canadá siguiendo a la selección?

- Estaría fenomenal, pero ya si van tienen que ganar, yo quiero épica.