Laura Gómez, profesora, sobrepasada por la preocupante situación escolar en España: «Los alumnos no escuchan, les da igual todo»

La disciplina en las aulas es uno de los grandes desafíos para los profesores españoles. El exceso de ruido, la pasividad, o la pérdida de tiempo con las interrupciones son solo algunas de las muestras de desobediencia que se viven a diario en los ... colegios.

El último informe Talis 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata esta realidad, al desvelar que los docentes españoles se enfrentan a «un entorno de aula más disruptivo que la media internacional»: aproximadamente el 29% de los profesores de Secundaria y el 24% de los de Primaria perciben un ambiente «ruidoso y desordenado» en clase.

España está por encima del promedio de la OCDE y de la UE en cuanto a la percepción del ruido y de las interrupciones en clase, sobre todo en Secundaria. El 29% de los profesores españoles perciben un ambiente «ruidoso» y «desordenado», frente al 21% de la media. Además, nuestro país se sitúa en el 'top 3' en los que los docentes declaran perder «mucho» tiempo en clase por interrupciones del alumnado.

Las dificultades para mantener la disciplina en clase hacen que el día a día de los docentes suponga un desafío e incluso puedan replantearse abandonar su puesto de trabajo. «Se van a quedar sin profesores, porque se nos están quitando las ganas de serlo», denuncia Laura Gómez, maestra de matemáticas en Secundaria.

Falta de disciplina y educación en las aulas

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@laurimathteacher), Laura denuncia la «falta de disciplina» que encuentra cada día en las aulas. «Hoy vengo caldeada del instituto y justo cojo el móvil y me sale este vídeo», señala la maestra, que comparte extractos de diferentes Informativos donde se denuncia «el ruido, el desorden y el mal comportamiento de los alumnos».

La profesora constata esta realidad. Y es que, tal y como explica, ese día ha necesitado «20 minutos de reloj para empezar mi clase» y, a lo largo de la sesión, «cada 5 minutos tengo que estar: '¿Nos callamos?'». «Me cuesta hacer una explicación en la pizarra de más de 2 minutos seguidos», denuncia la maestra.

El mal comportamiento no solo afecta a los profesores, sino que también perjudica al resto de alumnos que atienden la clase, asegura Laura. «Los críos que están atentos, prestando atención, pierden el hilo de la explicación. ¿Y qué pasa? Pues que no lo entienden», explica.

«No hay manera de hacer una explicación completa de principio a final, tengo que estar interrumpiéndola cada minuto. Es imposible que se enteren de lo que estoy diciendo, pero es que no hay manera de hablar, no escuchan, les da igual todo (...) Se nos hace bola dar clase», se queja Elena.

La profesora es tajante con la realidad actual de las aulas españolas: «Hay una falta de disciplina brutal». «Cierran la libreta a la mitad de la clase porque ya no les apetece copiar más, te sueltan en toda tu cara 'No tengo ganas de hacer nada hoy'...», cuenta Elena, que denuncia la «falta de motivación» y la «falta de educación» de los alumnos.

Se trata de una realidad muy distinta a la de hace años, asegura: «Cuando yo estaba en clase, hablaba, pero un poquito y me callaba, pero es que ahora, entre los 20 minutos que me cuesta empezar, que cada minuto o dos minutos tengo que llamar la atención y que 10 minutos antes se ponen a recoger sin permiso... Dime tú, de 50 minutos, qué calidad de clase he dado».

Además, la docente destaca que las clases tienen un ratio muy elevado de alumnos, en su caso, un total de 30. «Cuantos más, más probabilidad hay de que alguno salte y dé follón y te interrumpa la clase», señala.

Aunque Laura admite consolarse al saber «que no estoy sola», admite sentir mucha «rabia» ante la complicada situación que vive cada día en su trabajo y alerta: «Se van a quedar sin profesores, porque de verdad que, efectivamente, nos están quitando las ganas de ser profesores». «Al final yo no sé quién va a quedar dando clase...», lamenta.