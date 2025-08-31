Karlos Arguiñano, tajante sobre los chefs con estrella Michelin: «Se ganan la vida fuera de sus restaurantes»

Si pensamos en rostros televisivos míticos que estén vinculados a la gastronomía y la cocina, seguro que son muchos los que visualizan en su mente a Karlos Arguiñano.

El chef vasco lleva más de cuarenta años entre fogones, muchos de los cuáles han sido grabados y emitidos en diferentes programas de televisión en los que él y sus recetas eran protagonistas.

Libros, premios, reconocimientos, entrevistas y cientos de proyectos como su propio restaurante son solo la muestra del prestigio con el que cuenta Arguiñano en el mundo de la cocina.

Uno de los galardones más destacados que logró el chef en su carrera fue el de recibir una estrella Michelin en 1983, cuando apenas llevaba unos años con su restaurante abierto. Pero esta le fue retirada años después, en 1998, tras haber empezado a labrar su carrera televisiva. En uno de sus directos explicaba con humor cómo ocurrió.

Arguiñano habla sobre por qué le quitaron la estrella Michelín

«Ramón Roteta y yo llegamos a tener una estrella Michelin. Luego nos hicimos muy famosos. Empezamos a trabajar en la televisión y así… y nos la quitaron. ¡Ay! ¡Qué envidia tiene la gente! Sales guapo y no te aguantan. Yo siempre pensé 'cómo puede ser que me den en el 83-84 una estrella Michelin y cuando entro el 90 en la televisión me la quitan'. ¿Se me ha olvidado cocinar o qué? ¡Para nada!».

A propósito de lo que supone para Arguiñano tener una estrella Michelin hoy en día, el cocinero daba a entender en una antigua entrevista frente a sus alumnos que este galardón no te soluciona la vida.

«Que lo sepa todo el mundo. Todos los que tienen estrella se ganan la vida fuera de sus restaurantes. Es que no es negocio. Martín Berasategui, Arzak, Subijana, los Roca, Ferran Adrià… Todo el mundo se ha ganado el dinero fuera de sus restaurantes. Con los restaurantes esos es muy difícil ganarte la vida. Tienes que asesorar a restaurantes, hoteles, cadenas...», opinó el vasco.

«Martín Berasategui, Arzak, Subijana, los Roca, Ferran Adrià… Todo el mundo se ha ganado el dinero fuera de sus restaurantes» Karlos Arguiñano Chef

Aunque Arguiñano pueda referirse a tener una estrella Michelin como algo que no siempre conlleva que el negocio vaya bien, este premio gastronómico sigue siendo en nuestro país el reconocimiento a la excelencia culinaria y conseguir o conservar varias de ellas se considera todo un logro y sinónimo de éxito profesional. Aunque, como afirma Arguiñano, esto no siempre tiene por qué ir de la mano con el éxito empresarial de un restaurante o negocio.