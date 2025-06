La vida de Karlos Arguiñano: su mujer, una familia numerosa y su hija adoptiva

A sus 76 años, Karlos Arguiñano sigue entreteniendo cada día a miles de españoles con sus fáciles recetas y su gran sentido del humor. De lunes a viernes, el cocinero vasco sigue al frente del programa de televisión que le hizo saltar a la fama hace más de tres décadas y que ha pasado por muchas cadenas (ETB, Canal 13, La 1, Telecinco) hasta recaer en Antena 3. Detrás de su imagen, ha conseguido crear su propio imperio.

Esta exitosa carrera no tiene, por el momento, fecha de fin, pues el chef sigue contando, como siempre, con el apoyo de su extensa familia. Junto a su hermana Eva y su hijo Joseba, el presentador de televisión mantiene en lo más alto el éxito que ha obtenido su programa tras más de 50 años en los fogones.

Sin embargo, la vida de Karlos Arguiñano no siempre fue fácil: antes de formar su familia numerosa y el imperio millonario gracias a sus negocios derivados de la cocina, el chef atravesó dos complicados momentos en su vida. Durante su juventud, tuvo que hacer frente a una larga lista deudas que le llevaron a estar casi arruinado y al fallecimiento de sus dos primeros hijos.

De estar al borde de la ruina a crear un imperio millonario

Arguiñano es, a día de hoy, uno de los cocineros más famosos de España gracias al éxito televisivo que han obtenido sus múltiples programas. No obstante, antes de convertirse en el famoso personaje que hoy conocemos, el de Beasáin atravesó una compleja situación económica que le dejó casi arruinado y al borde de cerrar sus negocios.

Todo sucedió durante los años 80, cuando el chef se endeudó para su hotel-restaurante en Zarautz, el hotel KA. Entonces, su mujer y él pidieron un crédito de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros al cambio) que les permitiera abordar el negocio, que no funcionó tan bien como ellos pensaban. Karlos llegó a reconocer que debía un total de 180.000 euros a un pescadero que le proporcionaba materia prima.

Su suerte cambió cuando TVE llamó a su puerta en el año 1991 para sustituir a Elena Santoja, que hasta entonces había presentado el mítico 'Con las manos en la masa'. Su fichaje por la cadena pública le permitió sanear sus cuentas y sirvió, además, para relanzar su negocio tras convertirse en uno de los cocineros más mediáticos de nuestro país. Más tarde, llegarían nuevos proyectos de la mano de cadenas como Telecinco o Antena 3, donde ha pasado los últimos 15 años de su carrera profesional.

A estos ingresos que obtiene por su trabajo en televisión se suman también los que obtiene con sus sesenta libros de recetas, colocados siempre entre los más buscados de cocina. Además, el cocinero montó hace casi 30 años una escuela de cocina donde forma a los profesionales del sector y es también propietario de la bodega K5, situada en la localidad de Aia.

Los otros negocios de Karlos Arguiñano al margen de la cocina

Al margen de la cocina, Karlos Arguiñano también ha logrado triunfar en sus otros negocios hasta amasar una impresionante fortuna. Según recoge el diario El Español, el presentador de televisión factura alrededor de dos millones de euros anuales gracias a sus inversiones en el sector inmobiliario.

Entre sus empresas también se ha colado una de sus grandes pasiones: el deporte. El cocinero es patrocinador de equipos de motociclismo como Derbi o AGR Racing, una aventura en la que se inició de la mano de su fallecido socio Ginés Guirado, referente en el mundillo del motor. El equipo compite en las categorías de Moto2 y Moto 3.

Asimismo, el presentador también es propietario de una empresa de pelota vasca, Baiko Pilota, que cuenta con un contrato de emisión en la televisión autonómica vasca ETB.

La familia de Karlos Arguiñano: su mujer y sus seis hijos

Durante estos años en lo más alto, la mujer de Karlos Arguiñano, María Luisa Ameztoy Alfaro, y sus seis hijos biológicos ╣Amaia, Zigor, Eneko, Martín, Karlos y Joseba─ han sido el gran sostén del cocinero. Tanto que incluso muchos de ellos se han involucrado en la vida laboral de su padre, desde sus restaurantes y su programa de televisión hasta sus negocios fuera del mundo de la cocina.

Es el caso de Joseba, el más conocido y televisivo de todos sus hijos, que desde 2019 forma parte del programa 'Cocina abierta', donde trabaja como colaborador. El quinto hijo del cocinero es el encargado de los postres y, además de ser el encargado de la panadería y la bollería del hotel KA, regenta su propio negocio en la calle Mayor de Zarautz.

Otro de los que también ha decidido trabajar con su padre es Eneko, el primogénito de los Arguiñano, que tiene un papel indispensable en el restaurante del presentador. El hijo del cocinero dirige la sala del restaurante, aunque siempre ha tratado de mantenerse alejado del ojo público.

El segundo, Zigor, es el encargado de la cocina en el restaurante de Zarautz. Sin embargo, este nunca se enfocó en seguir los pasos de su padre hasta mucho más tarde: «Estudié mecánico naval, probé lo que era trabajar en la mar y me fui a un petrolero», explicaba el hijo del chef, que al final decidió estudiar cocina y ponerse al frente de los fogones del negocio de su padre.

La más joven de la familia, Amaia, es la que está al frente de la bodega familiar de txakoli K5, aunque lo cierto es tampoco quería dedicarse a ello. La pequeña de los Arguiñano estudió Ingeniería mecánica industrial superior en Arrasate y al terminar la carrera se fue a estudiar inglés a San Francisco, aunque regresaría años más tarde para gestionar el negocio.

La familia del cocinero podría haber sido más amplia si no hubieran perdido a los pequeños que esperaban durante uno de los episodios más duros de su vida: «Los dos primeros se nos murieron, con siete meses se nos murieron los dos niños. Siete meses y nacieron muertos. Y mi mujer lloraba y lloraba, con razón, claro», explicaba el cocinero en una entrevista para el programa de Pablo Motos. «Luego vinieron otros seis, y una que tengo adoptada, ya somos siete. Todos emparejaos, todos con hijos menos mi hija, que tiene pareja pero no tienen niños... y ahora me toca aprenderme los nombres», recordaba en esta charla.

María Torres, la hija adoptiva de Karlos Arguiñano

Pero lo cierto es que Karlos Arguiñano no solo tiene seis hijos, sino siete, aunque una de ellas no lleva el apellido Arguiñano. Se trata de María Torres, una joven argentina a la que el cocinero adoptó cuando este vivía en el país latinoamericano. La chef y repostera es una más de la familia desde hace casi tres décadas y trabaja en la cocina del restaurante.

«Es una hermana más, no hay duda. Hemos crecido una parte de nuestra juventud juntos y ahora es una pieza importante en la familia y en la cocina. Ella trabaja mano a mano con Zigor y funcionan muy bien juntos. María es una más de los nuestros. Somos siete», explicaba el primogénito de Karlos Arguiñano, recordando que no fue nada fácil conseguir que esta se adaptara a su nueva vida en España. «Me costó mucho hacer el papeleo. Fue un cambio terrible venir a un pueblo pequeñito, me pareció chiquitito y que todo estaba muy limpio, pero me adapté», señalaba.