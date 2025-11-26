Una italiana que vive en España opina sin filtros sobre la sanidad pública de nuestro país: «Siempre tienes que esperar mucho tiempo»

Italia y España son dos países similares en muchos aspectos como su clima mediterráneo, la cultura familiar o la importancia del ocio. No obstante, también existen grandes diferencias, la más clara de ellas, su idioma. Pero, además, también cuentan con una ... sanidad que difiere en algunas cuestiones.

Aunque tanto España como Italia cuentan con sistemas sanitarios públicos y universales, su organización difiere bastante. En nuestro país, la sanidad está muy descentralizada, ya que son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar sus hospitales y centros de salud.

En cambio, Italia ofrece cobertura universal a través del Servizio Sanitario Nazionale, aunque su estructura es algo más centralizada. No obstante, en ambos países es común que convivan lo público y lo privado de forma que muchos profesionales trabajan en ambos sectores.

Sobre las diferencias entre la sanidad en España y la de Italia ha hablado, precisamente, una joven italiana que vive en Marbella. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@simona.marbella), Simona critica también una aspecto sobre la atención sanitaria en nuestro país.

La opinión de una italiana sobre la sanidad en España

«Diferencias entre la sanidad italiana y española», anuncia Simona al inicio del vídeo, donde señala que uno de los aspectos en el que ambos países son muy distintos es en «la atención médica».

Tal y como explica la creadora de contenido, en Italia puedes «recibir ayuda y consulta médica», además de «consejos», no solo en los centros sanitarios al uso, sino «también en la farmacia». «Los farmacéuticos son muy amables y te dan consejos», cuenta.

En cambio, señala la joven italiana, en España, «para cualquier tipo de consulta médica o cualquier urgencia tienes que ir a Urgencias». Según ella, si no es así, «no te dan mucha atención». Además, considera que este servicio está habilitado «para cosas pequeñas también, como una faringitis, y no para urgencias verdaderas».

En este sentido, sobre el servicio de urgencias en Italia, que recibe el nombre de 'Pronto soccorso', Simona explica que allí se utiliza para dolencias «un poco más graves», como «lesiones, algún accidente y tal».

Por otro lado, Simona destaca una similitud de los servicios sanitarios de ambos países. «Hay una cosa muy común entre las dos que si te vas a Pronto soccorso o si te vas a Urgencias públicos, no privados, siempre tienes que esperar muchísimo tiempo y es algo no normal, en mi opinión», ha señalado la creadora de contenido.

No obstante, la italiana ha valorado la atención en ambos países. «Al final, somos dos países hermanos, países que de sanidad entienden algo y estamos bien y no hay grandes diferencias, gracias a Dios», concluye el vídeo la joven italiana, que acumula ya más de 24.000 visualizaciones.