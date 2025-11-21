La discoteca de Madrid que está en el top 25 de las mejores del mundo: dónde está y cuánto vale la entrada

España cuenta con una atractiva oferta de ocio nocturno que es un fiel reflejo del caracter abierto y festivo del país. Discotecas, bares y pubs nocturnos reciben cada año a locales y turistas dispuestos a disfrutar de la música y la fiesta.

Las discotecas ... españolas cuentan con un gran prestigio internacional. Prueba de ello es The World's 100 Best Clubs, el prestigioso ranking de las mejores discotecas del mundo, liderado este año por una española: [UNVRS], situada en Ibiza, que lidera por primera vez la clasificación.

Pero la discoteca ibicenca no es la única española que figura en la clasificación. En total, 28 locales españoles forman parte este año en The World's 100 Best Clubs, siendo Ibiza, Madrid y Barcelona las ciudades más representadas en el ranking.

The World's 100 Best Clubs está elaborado por la International Nightlife Association, una organización fundada en Barcelona que cada año elabora este ranking teniendo en cuenta factores como la propuesta musical, el ambiente y la popularidad del local.

Las 25 mejores discotecas del mundo [UNVRS] (Ibiza, España)

Hi Ibiza (Ibiza, España)

Ushuaïa Ibiza (Ibiza, España)

Bootshaus (Colonia, Alemania)

Green Valley (Camboriu, Brasil)

E11EVEN (Miami, Estados Unidos)

Shoko Barcelona (Barcelona, España)

DC-10 (Ibiza, España)

Opium Barcelona (Barcelona, España)

Echostage (Washington D.C., Estados Unidos)

Amnesia (Cad d'Agde, Francia)

Sutton Barcelona (Barcelona, España)

Avant Gardner / The Brooklyn Mirage (Nueva York, Estados Unidos)

HQ2 Nightclub Beachclub (Atlantic City, Estados Unidos)

BCM (Mallorca, España)

Laroc (Valinhos, Brasil)

Pacha Ibiza (Ibiza, España)

Cavo Paradiso (Mykonos, Grecia)

Omnia (Las Vegas, Estados Unidos)

Club Space (Miami, Estados Unidos)

Port Du Soleil (Gotemburgo, Suecia)

Shôko Madrid (Madrid, España)

Disco Tropics (Lloret de Mar, España)

Fabric (Londres, Reino Unido)

Zouk Las Vegas (Las Vegas, Estados Unidos)

Tal y como figura en el listado anterior, una discoteca madrileña se ha 'colado' entre las mejores del mundo. Se trata de Shôko Madrid, uno de los clubs más poulares de la capital, que ocupa el puesto número 22 de la clasificación, tres por encima que el año anterior.

No obstante, The World's 100 Best Clubs considera a otras dos discotecas madrileñas como unas de las más destacados de la vida nocturna en todo el mundo: Fitz Club, que ocupa el puesto número 35, y Fabrik, en el 48.

Así es 'Shôko Madrid', una discoteca en pleno centro

Shôko Madrid es una de las discotecas más populares para disfrutar de la vida nocturna de Madrid. Ubicada en pleno barrio de La Latina, en concreto, en la calle Toledo, número 86, está bien conectada con el transporte público y en una zona repleta de bares donde comenzar la noche.

Esta discoteca del centro de Madrid tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en las que disfrutar de una noche inolvidable. La planta baja incluye una amplia pista de baile, barra, escenario para DJs y artistas invitados y zonas VIP. En la parte superior, también llamada «el balcón», se encuentra una gran zona VIP con vistas a la pista principal.

La Suite by Shôko SHÖKO MADRID

Shöko Madrid ofrece una experencia más exclusiva en «La Suite by Shôko», una sala privada disponible para grupos y eventos. Caracterizada por su diseño vanguardista, busca «conseguir transportar a los visitantes a un mundo único y atemporal, impregnado de lujo de estilo oriental», apuntan desde su web.

La música de Shôko Madrid varía cada día, pero los géneros musicales predominantes son el reguetón, el R&B y el hip hop. Ello coloca a la discoteca madrileña como «un referente de música urbana en la capital».

Además de las fiestas habituales, que Shôko Madrid celebra en días como los jueves o los sábados, la discoteca también se convierte en una importante sala de conciertos.

Horario y precio de las entradas de Shôko Madrid

Shôko Madrid está abierta de miércoles a domingo desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. En cuanto al precio de las entradas, varía dependiendo de la fiesta, la hora de entrada o la zona.

De esta forma, un ticket normal suele costar unos 10-15 euros, con una o dos consumiciones, mientras que el coste de un reservado en la sala VIP se sitúa entre los 150 y los 10.000 euros e incluye servicio personalizado.

Además, en algunas fiestas la discoteca ofrece entrada gratuita entrando por lista antes de una hora determinada, con copa gratis incluida. En cualquier caso, es recomendable consultar en la web de Shôko Madrid el precio de cada evento.