El peluquero Jose López, sobre los hombres con el pelo liso: «Te voy a enseñar tres estilos para peinarte diferente teniendo el mismo corte»

El pelo, más allá de su funación biológica, se ha convertido en toda una seña de identidad tanto en hombres como en mujeres. Se trata de un elemento clave en la forma en que nos presentamos al mundo, pues marca nuestro estilo ... y, en ocasiones, ofrece pistas sobre nuestra personalidad.

Con el paso de los años, la peluquería masculina ha evolucionado. Y es que ha pasado de ser un servicio básico a una verdadera forma de arte donde cortes, texturas y cuidados se adaptan a las últimas tendencias.

Algo a tener en cuenta es que cada cabello es distinto. Esto quiere decir que las modas actuales no siempre son aplicables a todos los clientes. Sin embargo, los profesionales de este sector ofrecen algunos consejos para explotarlo al máximo en función de sus características.

Jose López es peluquero y en un vídeo publicado en su perfil de Instagram ha explicado tres peinados para los hombres con el pelo liso. Lo mejor es que no es necesario cambiar utilizar las tijeras.

Tres peinados perfectos para los hombres con el pelo liso, según un peluquero

Jose López indica que los hombres con el pelo liso suelen estar cansados de llevar siempre el mismo corte. No obstante, el peluquero tiene un truco: «Te voy a enseñar tres estilos para peinarte diferente».

En primer lugar, el profesional habla del middle part. «Se caracteriza por tener la raya en el medio y que el pelo caiga a los lados. Si le dejas el flequillo hacia delante le da un rollazo brutal», comenta.

El segundo peinado que menciona López es el llamado slick back. «Consiste en echarlo todo hacia atrás. Que quede bien repeinado», señala.

Por último, el peluquero aconseja el side part. «Es muy importante que no se marque la raya», avisa.