Una italiana en España señala las diferencias que hay en los supermercados: «La leche en brick no existe»

Los choques culturales forman parte de la experiencia de mudarse a otro país. Aparecen en los gestos más cotidianos: desde la forma de saludarse hasta el horario de las comidas, pasando por las costumbres que definen la vida diaria. Sin embargo, uno de los escenarios más reveladores de esas divergencias son los supermercados. Estos no solo son espacios de compra, sino auténticos espejos del estilo de vida, de las prioridades de consumo y de la manera en que cada sociedad organiza su día a día. En este contexto, Simona, una italiana que reside en España, ha compartido en TikTok su visión sobre las notables diferencias entre los supermercados españoles e italianos.

Pasta en Italia y jamón en España

La influencer comienza hablando de lo que más llama la atención a la hora de recorrer un supermercado en su país de origen: «Los italianos están llenos de pasta, es que me parece media tienda». La abundancia de este producto, casi omnipresente en cada pasillo, contrasta con la realidad española, donde el protagonista indiscutible es otro. «En España hay una parte de jamón que es enorme», explica, sorprendida por el espacio que se dedica al embutido en los establecimientos de nuestro país.

Para la joven, esta diferencia refleja no solo la gastronomía, sino también las prioridades culturales de cada nación. Mientras que en Italia la pasta es un símbolo de identidad colectiva, en España el jamón es quien ocupa ese lugar de tradición y orgullo culinario.

Formatos familiares frente a monodosis

Más allá de los productos concretos, la italiana subraya que en su país el tamaño de los envases resulta un factor clave. «Hay formatos de comida, de pasta, de cualquier cosa», comenta, antes de precisar: «Son muy grandes en mi opinión y son formato familia». Esta tendencia, asegura, no deja demasiado margen a quienes viven solos o buscan comprar en pequeñas cantidades. «Además, en Italia, es muy difícil encontrar cosas y comidas pequeñas como por ejemplo leche en brick», lamenta.

El contraste con España es evidente. «En los supermercados de Italia leche así no existe o si existe es difícil encontrarlo», recalca. En cambio, aquí descubrió una comodidad que no esperaba: «En España la leche en brick así como si fuera un zumo de naranja existe y me encanta».

La creadora de contenido italiana también valora la existencia de platos listos para consumir: «Y tenéis una parte de comida ya preparada monodosis, no para familias, que es muy variada, tienes mucha variedad y no cuesta muchísimo». Esta oferta, explica, le facilitó la vida cuando residía sola en nuestro país: «Cuando vivía sola en España me encontraba súper bien, siempre me iba a Mercadona cuando no tenía nada que comer y me tomaba algo pequeño».

La joven no niega que en Italia existe un nivel gastronómico difícil de igualar. «La calidad de la comida en Italia es súper», afirma con orgullo. Sin embargo, señala que esa excelencia suele tener un precio elevado: «Los precios son bastante altos y difícil encontrar comida ya preparada». Por el contrario, en España percibió un equilibrio entre calidad y practicidad que le resultó especialmente cómodo en su día a día.

Noticia Relacionada Una venezolana vuelve a un supermercado de su país 10 años después y se sorprende I. A La creadora de contenido tiene su residencia habitual en España pero realiza viajes por distintos países a lo largo del año

Otro de los puntos que resalta con entusiasmo es la repostería. «Me encanta también que en la mayoría de los supermercados en España tenéis una sección de pastelería siempre», explica. Su pasión por los dulces hace que este detalle cobre aún más importancia: «Y yo que soy amante de los dulces, súper golosa, yo siempre compro algo de ahí». En Italia, en cambio, la situación es distinta: «En Italia al revés, tienes que ir a una pastelería».

No todo, sin embargo, le resulta positivo en los supermercados españoles. Hay dos productos concretos que no consigue aceptar: «Pero una cosa que no me gusta de los supermercados de España es que tenéis la pizza carbonara y la pizza barbacoa que a mí no me gustan».

El veredicto final

Tras repasar todas estas diferencias, la influencer señala: «En general si tengo que elegir claramente elijo los supermercados de España». Y aunque reconoce la calidad de la gastronomía italiana, no duda en subrayar su preferencia personal: «Sobre todo yo elijo a mi Mercadona que lo echo muchísimo de menos… voy a llorar».