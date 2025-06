Un español que vive en Suiza avisa a la gente que se quiere mudar a este país: «No es buena idea que vengáis»

Son muchos los españoles que en los últimos años han decidido abandonar nuestro país en busca de una mayor calidad de vida. Y es que hay quienes piensan que en España es prácticamente imposible conseguir un empleo bien remunerado que te permita ahorrar y vivir cómodamente.

Uno de los destinos favoritos de los ciudadanos es Suiza. Este territorio destaca por estar ubicado en un entorno natural privilegiado, por su seguridad y por ofrecer un sistema educativo de primer nivel. Además, puede presumir de tener algunos de los salarios más altos del mundo y una tasa de desempleo muy baja.

Todo esto le convierte en un lugar muy atractivo. Por ello, no es de extrañar que haya gente que quiera comenzar un nuevo camino allí. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece.

Esto es lo que confirma el usuario conocido en TikTok como First Step Swiss. En un vídeo publicado en su perfil avisa a todos los que se quieren mudar a este país de Europa: «No vengáis».

Un español asegura que vivir en Suiza no tan bonito como parece

First Step Swiss, que vive desde hace un tiempo en Suiza, explica que últimamente ha visto muchos vídeos en redes sociales en los que se afirma que este país es perfecto y que se encuentra trabajo fácilmente. No obstante, considera que esta no es la realidad. «Las cosas no son así», declara.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok aclara sus palabras: «Los inicios en Suiza son bastante complicados. Quiero que lo tengáis en cuenta. Es difícil encontrar una casa y, si no tenéis idiomas, va a ser más complejo encontrar empleo», comenta. Además, este español indica que durante los primeros meses «vas a gastarte mucho dinero».

Por todo ello, considera que aquellos ciudadanos que se muden a este lugar tienen que tener varios aspectos claros. «Creo que no es una buena idea que vengáis a lo loco. Sé que que estáis hasta las narices de estar en España y queréis venir a buscar un futuro mejor. Yo también lo hice. Pero es muy importante que tengáis un plan», sostiene.

Para el chico, es fundamental llegar bien preparado y con una buena formación porque, de no ser así, advierte: «Puede que al final te vuelvas a España con menos dinero».