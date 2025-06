Inés Hernand no se corta y dice lo que piensa sobre la actitud de Pedro Sánchez tras la dimisión de Cerdán: «Que no supiera nada de estos negocios...»

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha generado un terremoto político en el PSOE. En él se recogen conversaciones entre el ya exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, el exministro de Tansportes José Luis Ábalos y el que fue asesor de este último, Koldo García, sobre el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.

Unas horas después de que saliese a la luz el documento, Cerdán, uno de los principales señalados, dimitió de todos sus cargos. Sin embargo, el político reiteró su inocencia y aseguró que haría todo lo posible por demostrarla.

Ante esta crisis, Pedro Sánchez, se vio obligado a dar explicaciones. El presidente del Gobierno pidió «perdón a la ciudadanía», especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE. «Me provoca una enorme indignación que todo un proyecto político del que dependen millones de personas se vea afectado por la conducta de unos pocos», aseveró. Además, aseguró haber creído hasta el final en la honestidad del que ha sido hasta ahora su número 3 y descartó elecciones.

Este escándalo no ha dejado a nadie indiferente y son muchos los que han compartido su opinión al respecto. Una de esas personas ha sido Inés Hernand. La presentadora se ha mostrado muy crítica y ha dicho lo que piensa sobre la actitud de Sánchez en la rueda de prensa de este jueves 12 de junio.

Inés Hernand, muy crítica sobre el papel de Sánchez tras la dimisión de Cerdán

«Jaleo en el PSOE». Así ha empezado Inés Hernand el vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok para explicar y comentar las supuestas irregularidades cometidas por miembros del partido como Ábalos o Cerdán.

La presentadora se ha mostrado muy crítica, especialmente con la actitud que ha adoptado Pedro Sánchez tras la dimisión del exsecretario de organización del partido. «Entiendo que se tengan que dar explicaciones, pero hay cosas que son tan evidentes... Estas disculpas, evidentemente, no son suficientes. La verdad es que sorprende, y mucho, que él no supiera nada de estos negocios cuando dos de las personas más allegadas dentro de su mandato, que eran Ábalos y Cerdán, han estado involucradas en el mismo lío de corrupción. Por el amor de Dios», sostiene.

«La verdad es que sorprende, y mucho, que Sánchez no supiera nada de estos negocios cuando dos de las personas más allegas dentro de su mandato, que eran Ábalos y Cerdán, han estado involucradas en el mismo lío de corrupción» Inés Hernand

Para la comunicadora, «Sánchez se ha presentado como víctima». «A ver, cariño, las víctimas somos los ciudadanos y ciudadanas, que somos quienes, con mucho sudor, entregamos nuestros impuestos y la gestión de los mismos a estos auténticos cutres, corruptos y chorizos», declara de manera tajante.

Hernand considera que «enviar este mensaje a la ciudadanía es un poco fuerte». «Yo que tengo que estar con el cuello tieso, hago una cosa mal en el curro, no tengo mi certificado digital o cualquier obligación, en general, tiene una penalización de roja directa, de irme al paro, de buscarme la vida, de multa... y esta peña...», añade.

La televisiva no comprende que se «sigan contratando empresas que ya se sabe, y es un hecho probado, que sobornan a autoridades o a cargos públicos». «Que no haya consecuencias y que se les siga licitando con una sonrisa es algo que me deja tiesa», lamenta.

Inés indica que España se encuentra en un momento «bastante jodido» y que existe una clara «ausencia de referentes de la izquierda». «Os lo digo así, con estas palabras», concluye.