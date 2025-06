Una canaria que vive en Madrid cuenta cómo le han estafado en el centro de la capital: «Me dejé embaucar»

Las estafas y los timos callejeros proliferan cada vez más en España, especialmente en las calles de las principales ciudades de nuestro país. En muchas de estas tramas, apelar a la sensibilidad de la víctima suele ser clave para conseguir el objetivo y embaucarla por completo, hasta que esta caiga en la trampa.

Eso es lo que le sucedió a Elsa Gervasi, una canaria residente en Madrid que vivió en primera persona uno de los engaños que más ha aumentado en los últimos meses: el timo de los auriculares. Así lo ha contado ella misma en sus redes sociales (@elsa.gervasi en TikTok), donde ahora busca evitar que esto le pase a más personas como ella y que sus seguidores sean capaces de identificarlo en caso de que les suceda a ellos.

«Me han estafado con una estafa que se ha hecho ahora superviral y que yo me comí con papas», ha comenzado contando la joven, que fue abordada por un chico cuando paseaba por el centro de la capital, concretamente en la zona de Tribunal.

Pensó que le iba a pedir una dirección y acabó siendo estafada con el timo de los auriculares

A la isleña no le dio entonces la sensación de que este «le fuera a vender algo»: «Yo normalmente nunca me paro, pero me dio la sensación de que me quería pedir una dirección. Me preguntó si yo era de Madrid y claro, al preguntarme eso pues más creí yo que lo que me iba a pedir era una dirección».

Ante esta pregunta, la joven le explicó que era canaria y fue entonces cuando comenzó a caer en la trampa del embaucador: «Empezó a contarme una historia de que él trabajaba para una tienda que hacía como este tipo de auriculares en la calle Serrano, que eran superfamosos», ha revelado en el vídeo, explicando que el chico les contó que «la empresa se había ido a la quiebra y se habían quedado todos sin trabajo».

«Les juro que pensé que todavía no me iban a vender nada. Me estuvo contando todas las cosas que estaban haciendo a nivel legal para denunciar a la empresa y yo pensé que me iba a pedir ayuda, rollo 'podrías apoyarnos con una iniciativa'», ha explicado la creadora de contenido, que poco a poco fue entrando de lleno en la estafa.

Fue después de esto cuando, en vez de su ayuda, el estafador trató de venderle uno de los auriculares que supuestamente comercializaba la empresa para la que este trabajaba: «Me dijo que los proveedores les habían dado todo el género que les quedaba y que ellos, para sobrevivir, que los estaban vendiendo por la calle».

Pagó 40 euros por unos auriculares de «tres euros en AliExpress»

El hombre le puso los auriculares en la mano a Elsa que, a pesar de todo, no se dio cuenta de lo que estaba pasando: «Me dejé embaucar. Ni miré los auriculares, pero evidentemente esto se ha comprado en AliExpress por tres euros», ha dicho mostrando una caja con los aparatos electrónicos.

A la joven canaria le hizo creer que este aparato podía llegar a costar 130 euros, pero que «la gente les estaba dando lo que podía», entre «50 o 60 euros», por lo que era una ganga adquirirlos de esa manera.

«Le dije que no tenía dinero en efectivo y me dijo 'no pasa nada, trabajamos por Bizum'. Yo ahí ya estaba siendo consciente de que estaba siendo estafada, pero no supe salir de ahí. Sé que me van a decir que tengo media neurona, pero hubo un momento en el que me sentí encerrada y ya no supe qué hacer y le hice un Bizum», ha replicado la tiktoker.

Elsa ha lamentado también el haber pagado 40 euros por unos auriculares que se pueden encontrar en páginas de China por apenas tres euros.

«Ahora está saliendo por todos lados que es una estafa que se está volviendo muy común. Sé que fui estafada, que no les pase como a mí», ha aconsejado a sus seguidores.