El restaurante de Vigo con estrella Michelin en el que puedes comer por menos de 50 euros: cuál es, dónde está y precio de su carta

Galicia es una de las comunidades autónomas de España que cada año recibe más turistas. Mucho tiene que ver su patrimonio histórico, sus increíbles entornos naturales y, sobre todo, su rica gastronomía.

Todo aquel que viene a este territorio del norte debe hacer una parada obligatoria en los mejores restaurantes y probar sus platos típicos.

Existe un lugar que es perfecto para degustar la cocina gallega de calidad. En concreto, se ubica en la provincia de Vigo y es uno de los locales con estrella Michelin más baratos del país. Tienen un menú por solo 40 euros.

Silabario, uno de los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España

Silabario es uno de los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España. Se encuentra en Vigo, en la calle Príncipe 44, en pleno corazón de la ciudad gallega.

Su chef, Alberto González Prelcic, apuesta por una «nueva cocina gallega» que respeta la tradición desde un punto de vista moderno y actual. La propia guía Michelin indica que todos y cada uno de sus platos se construyen «en torno a la calidad del producto».

Un menú de estrella Michelin por 40 euros

La carta de Silabario es muy variada y sus platos rondan entre los 15 euros y los 75 euros. Sin embargo, este restaurante de estrella Michelin destaca por sus cuatro menús.

Uno de ellos, denominado Berbés, es el más económico. Es semanal y ofrece cuatro platos (aperitivo, entrante, segundo plato y postre) por 40 euros. Está hecho para «reconfortarnos y continuar con la actividad diaria», tal y como detallan en la página web del restaurante.

Menú Berbés Aperitivo : croqueta cremosa de vieiras y chutney

Entrantes : ensalada de bonito del norte en escabeche / ciruelas, judías y salicornia

Segundo plato : brocheta de merluza en guiso de almejas con salsa marinera / pollo campero a la parrilla, gremolata y pisto

Postre: pastel de arándanos, yogur y albahaca / chocolate, higos y avellanas

Las otras tres opciones tienen un precio más elevado, pero podrás disfrutar de una experiencia gastronómica única e inigualable. Tempo cuesta 88 euros, por Raíces hay que pagar 122 euros y Solaina, el más exclusivo de todos, alcanza los 175 euros.

Todos ellos contienen los mejores productos de cultivo, carnes y pescados de Galicia y una exquisita selección de dulces para ponerle el broche final a un banquete de diez.