Final Premier Padel en Róterdam hoy. parejs, horarios y dónde ver online y en televisión

El Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 llega este domingo 5 de octubre a su gran desenlace en el imponente Rotterdam Ahoy, tras una semana de espectáculo con los mejores jugadores del mundo sobre la pista azul. Con 1.000 puntos en juego y una bolsa total de 470.000 euros, el torneo neerlandés ha vuelto a consolidarse como una de las citas más importantes del calendario, reuniendo a 224 jugadores entre las categorías masculina y femenina.

En su segunda edición, el evento ha confirmado el dominio de las grandes duplas del circuito. Arturo Coello y Agustín Tapia buscan revalidar el título logrado en 2024, mientras que Gemma Triay y Delfi Brea aspiran a mantener su extraordinario momento de forma frente a Ari Sánchez y Paula Josemaría, que quieren cerrar el torneo con un golpe de autoridad.

Horarios de las finales del Premier Padel de Róterdam 2025

Las finales se disputan este domingo 5 de octubre en la pista central del Rotterdam Ahoy con el siguiente orden de juego: 16:00 h Delfi Brea/Gemma Triay vs Ari Sánchez/Paula Josemaría (final femenina)

No antes de las 17:30 h Agustín Tapia/Arturo Coello vs Fede Chingotto/Ale Galán (final masculina)

Dónde ver el Premier Padel de Róterdam 2025

En España, los partidos pueden seguirse en directo a través de Movistar+, que ofrece cobertura completa de las finales. Además, en los países donde no se han vendido los derechos de emisión, el torneo puede verse de forma gratuita en el canal oficial de Premier Padel en YouTube.

A nivel internacional, la retransmisión también está disponible en Red Bull TV, con señal en abierto y comentarios en varios idiomas, garantizando que el cierre del torneo neerlandés llegue a espectadores de todo el mundo.