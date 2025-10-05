Suscribete a
ABC Premium

«Ahora valoro hasta el dolor, significa que puedo mover el brazo»

Un coche se abalanzó sobre la moto de Sergio Condés en 2023 y truncó su carrera en el fútbol americano, donde llegó a la selección española. Aún en proceso de recuperación, rememora ese momento y habla de su cambio de vida

La NFL confirma su desembarco en España con un partido en el Bernabéu en 2025 

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Sergio Condés, en el campo de los Black Demons de Las Rozas
Sergio Condés, en el campo de los Black Demons de Las Rozas josé ramón ladra

Javier Asprón y Manuel Merinero

Asegura Sergio Condés que los placajes no duelen. El golpe, dice, apenas se siente con la adrenalina del juego. Lo que realmente duele es la caída. Cuando toda la fuerza del choque se frena en un segundo. El cuerpo contra el suelo, maniatado. El ... aire que se escapa y tarda en volver.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app