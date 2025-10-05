Cuánto dinero gana el campeón del Premier Padel en Róterdam

El Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 celebra su segunda edición en el Rotterdam Ahoy del 28 de septiembre al 5 de octubre. Con 1.000 puntos en juego para los campeones y un cuadro principal repleto de estrellas.

El certamen reúne a 224 jugadores entre las categorías masculina y femenina, con los mejores del mundo peleando por acercarse al número uno del ranking FIP. En 2024, los campeones fueron Arturo Coello y Agustín Tapia, mientras que en el cuadro femenino triunfaron Ari Sánchez y Paula Josemaría.

¿Cuánto gana el campeón del Premier Padel de Róterdam 2025?

El torneo reparte un premio total de 470.000 euros, cifra idéntica a la de otros eventos P1 del circuito. Según las tablas oficiales de Premier Padel y las cifras publicadas en los últimos torneos, la pareja campeona se embolsa alrededor de 50.000 euros en total, es decir, unos 25.000 euros por jugador. A esta cantidad se suman los 1.000 puntos FIP, fundamentales para escalar posiciones en la clasificación mundial.

Dónde ver el Premier Padel de Róterdam 2025

En España, los partidos pueden seguirse a través de Movistar+, que ofrece cobertura exclusiva de las rondas finales. Además, en los países donde no se han vendido los derechos de retransmisión, los encuentros iniciales están disponibles en el canal oficial de Premier Padel en YouTube. A nivel internacional, el torneo también puede verse en Red Bull TV, que emite las fases decisivas del campeonato.