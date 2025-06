Un estudiante de Derecho advierte a quienes están pensando estudiar esta carrera: «Esto es lo que te espera»

Elegir una carrera universitaria es, para muchos jóvenes, una de las decisiones más complejas y, al mismo tiempo, trascendentales de su vida. Enfrentarse a esta elección supone valorar intereses personales, salidas profesionales e incluso expectativas económicas, lo que puede generar una gran presión.

En España, uno de los grados más demandados históricamente es Derecho. La versatilidad del título, que permite ejercer como abogado, juez, fiscal o acceder a oposiciones de alto nivel, lo convierte en una opción atractiva para miles de estudiantes. Sin embargo, está considerada una carrera muy exigente, con un temario extenso y denso que requiere una gran capacidad de estudio y sacrificio.

De cara a poder ayudar a aquellos jóvenes que duden si elegir Derecho como su futura carrera universitaria, un joven que acaba este año el grado ha publicado un vídeo en el que cuenta su experiencia.

«Me voy a tomar las confianzas de haceros un pequeño resumen por si alguien está interesado en meterse en esta 'fantástica', entre comillas, carrera, que pueda saber qué le espera», asegura Víctor, estudiante de Derecho en la Universidad de Valencia, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@victor.alarteee).

Y es que, tal y como asegura el joven, «al acabar la carrera me he dado cuenta de que todo el mundo cuando empieza Derecho tiene unas concepciones en la mente que luego realmente la carrera es muy distinta a lo que tú piensas».

La experiencia de un estudiante de Derecho

En primer lugar, Víctor aclara que en el grado de Derecho «no se estudian las leyes» y está más orientado a «cómo interpretarlas»: «Obviamente, habrá artículos que son muy importantes y te los tienes que saber, pero eso no quiere decir que en un examen te vayan a preguntar literalmente por uno».

En cuanto al nivel de dificultad, el estudiante asegura que Derecho es una carrera que «se la puede sacar todo el mundo». «No es difícil porque no es muy compleja como podría ser una Ingeniería», aunque, asegura, «consume mucho tiempo» porque «es densa, muy tediosa» y, cuando llega época de exámenes, «te pasas dos meses jodido porque es mucha materia y mucho que memorizar».

Para Víctor, «lo que realmente tiene mérito es sacarse la carrera en los cuatro años que ofrece la universidad», ya que en cinco lo considera «cómodo». «Pero llega exámenes y tu mesecito y medio o dos meses de 6-8 horas diarias no te lo va a quitar nadie», señala.

La dificultad de la carrera, no obstante, depende mucho de los profesores, según el creador de contenido: «Esto es una cosa que no me ha parecido bien». Sin embargo, existen asignaturas que siempre son muy complicadas: «En primero 'Derecho romano' y, para mí, en segundo y tercero 'Derecho mercantil', la única que repetí un año porque me costó una barbaridad».

Para Víctor, precisamente, 'Derecho mercantil' ha sido una de sus asignaturas favoritas, además de 'Derecho penal': «Hay poca gente que no le guste, es muy lúdico y divertido porque es muy cotidiano». En este sentido, se queja de la falta de otras materias como oratoria o debate: «Al hacer las prácticas me he dado cuenta de que Derecho no es solo teoría, necesitas desarrollar otras capacidades que en la carrera no te enseñan y deberían».

Como consejo a los futuros estudiantes de Derecho, el joven recomienda no ir a clase si el profesor trabaja con Power Points y «lo único que hace es redactarte y leértelos», mientras que si no es así, «tienes que ir a tomar apuntes». En cualquier caso, recomienda no comprar los manuales: «Es un error que comete todo pardillo».

Uno de los aspectos negativos de Derecho es la alta competitividad que existe entre el alumnado, según Víctor. «Siempre intentan pisarse los unos a los otros, ser mejor que el resto...», asegura. «La gente se fija en las notas que sacas para luego en un futuro poder menospreciarte y tenerte más o menos en cuenta», explica.

Pese a todos estos inconvenientes, Víctor anima a todo el mundo que le guste el Derecho a que lo estudie: «A mí me parece una carrera muy bonita e interesante». Sin embargo, da una importante recomendación a los estudiantes que duden: «Si no sabes a qué meterte, no te metas, te tiene que llamar un mínimo la atención».