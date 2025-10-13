Una estadounidense que vive en España, fascinada con un producto que se vende en los supermercados de nuestro país: «Corre a por ellas»

Las galletas Príncipe son uno de los grandes clásicos de los desayunos y de las meriendas en España. Ahora, han llamado la atención de una joven estadounidense que vive en España y que no ha podido evitar compartir su descubrimiento en TikTok.
La creadora, conocida ... como The Little Wandered, suele publicar vídeos sobre productos españoles que va probando en su día a día. En uno de sus últimos clips, que acumula miles de visualizaciones, recorre un supermercado buscando lo que ella misma define como «las mejores galletas del mundo».
Cuando las encuentra, las mete entusiasmada en su carrito y comenta que las Príncipe le recuerdan a unas galletas italianas llamadas Gocciole, y sugiere que podría haber alguna relación entre ambas.
Reacciones en los comentarios
En el vídeo, la joven aparece entusiasmada con el sabor y asegura que no esperaba algo así. Los comentarios no tardaron en llegar: «Las Príncipe son legendarias», le escribían algunos españoles, mientras otros le aconsejaban cómo disfrutarlas mejor: «Mójalas en leche, confía en mí».
Muchos usuarios aprovecharon para recomendarle otros dulces típicos, desde las galletas Dinosaurios hasta los Donettes.
