Una española recién mudada a Texas detalla lo que le sorprende del país: «La gente viste más informal que en España»

Un paseo por las redes sociales nos permiten descubrir realidades sin tener que ir hasta miles de kilómetros. Como en el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que usan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer ... consejos a quienes deciden irse de viaje hasta el lugar que cuentan.

Es el caso de Alba Ortubia, una española de Zaragoza que reside en Texas desde hace un tiempo, y que en las plataformas digitales suele contar su experiencia de cómo es su vida en Estados Unidos. En uno de sus últimas publicaciones realiza un vídeo en el que revela diferencias culturales y curiosidades que le han sorprendido.

«Hoy cumplo una semana y media en Estados Unidos y quiero contaros algunas cosas que me han llamado la atención como española», comienza, dejando claro que su visión es la de «una maña en Texas». Nada de generalizar en todo el territorio en el que gobierna el excéntrico Donald Trump.

Uno de los primeros choques ha sido el clima. «Mira que vengo de Zaragoza, que sé lo que es el calor en verano, pero aquí me está pareciendo hasta peor porque es más pegajoso», admite, señalando que incluso a finales de septiembre las temperaturas siguen siendo sofocantes.

Otra de sus observaciones es la escasa presencia de gente en las calles, lo que le da más confianza para grabar sus vídeos sin sentirse observada. Respecto a la moda, confirma una impresión previa: «Las chicas me parecen supermonas, muchas superguapas, pero creo que visten mucho más informal que en España». Y al respecto, la joven creadora de contenido relata una anécdota en un supermercado Trader Joe's, donde el cajero las calificó de «superarregladas» por llevar vestido y botas antes de asistir a una noche de country.

En cuanto a la conducción, describe un panorama muy distinto al de España: ausencia de rotondas y enormes infraestructuras con múltiples carriles, pero también menos uso del claxon. «La gente se caracteriza por su amabilidad, y creo que se queja menos que en España», sentencia.

Por último realiza una crítica con humor respecto al acento tejano: «No entiendo nada. Para qué me he gastado tanto dinero en sacarme un C1 de inglés, si no entiendo un culo lo que dicen», confiensa la joven que ahonda en que pese a tener buen oído para los idiomas, en Texas debe «intuir» lo que escucha, y que este es un sentimiento compartido por otros españoles allí.