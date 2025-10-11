Un taxista de Barcelona lleva a unos clientes al aeropuerto y esto es lo que pasa al dejarlos : «Me he quedado flipando»

El sector del taxi en España lleva unos últimos años de bastante complejidad en su día a día, en parte por la intrusión de competencia a su trabajo diario, con las conocidas VTC pero también con conductores directamente ilegales, y también los ... cambios en las normativas pero además un aumento de costes que hacen que cada vez más personas eviten coger el taxi.

A pesar de todo, muchos siguen eligiendo esta profesión por muchos factores positivos, como poder organizar sus horarios y decidir cuándo y cuánto trabajan pero también ir conociendo a infinidad de personas y escuchar historias de todo tipo y no tener un trabajo con una rutina establecida que acabe aburriendo.

Al usuario de TikTok @elmorocatalan, que trabaja como taxista en Barcelona, parece que le apasiona su trabajo. Hace ya años que sube vídeos en su cuenta de vez en cuando hablando básicamente de peripecias al volante, como el día que unos abuelos le intentaron timar o el que tuvo que ventilar el vehículo por el mal olor de un cliente. Ahora, algo que le acaba de pasar esta semana le ha dejado más en shock, y el vídeo en el que lo explica supera las 22.000 visualizaciones.

«Una buena propina»

«Cosas que solamente pasan en el taxi», comenta él mientras explica que acaba de hacer un servicio hasta el aeropuerto. «Creo que que les he caído bien: les he cogido las maletas, les he sacado las maletas... y mirad la propina», avisa él mientras en la imagen tiene sobrexpuesto un texto en el que asegura que estas cosas «solo pasan si eres buen taxista».

Él se queda en silencio y enseña un billete, por todos lados, de 100 dólares. «Me he quedado flipando», asegura mientras recuerda que le dijeron un 'this is for you' y reconoce que pensó que le iban a dar algo de propina pero que le iban a dar cinco euros o diez dólares. «Esto al cambio al euro son ochenta y pico euros...», alucina el joven en su breve vídeo.

La publicación ha dado para muchos comentarios y varios le recuerdan que en Estados Unidos la propina «es casi obligatoria» y que los estadounidenses siempre suelen dar, «unos más que otros, pero todos dan», le recuerda un tal Akut, al que otro conocedor de la causa asegura que «cada vez menos». Un seguidor taxista expone que en nueve años en el sector nunca ha dejado que un cliente se suba su propia maleta porque siempre lo hace él «y nunca me han dejado más de cinco euros de propina».

Con todo, no es la mayor propina que ha visto @elmorocatalán. Y es que hace meses contó, en otro vídeo, que llevó a unos clientes al depósito de vehículos de Barcelona y estos se dejaron las llaves en el taxi. Él estuvo buscándoles y los consiguió localizar lejos de allí y para agradecérselo le pidieron que les acompañara a un cajero y allí le dieron «200 pavos». «Vaya maldita locura», destacó entonces.