Unos españoles que viven en Dubái desvelan cuánto dinero les cuesta el colegio de su hija: «Queríamos que le prepararan en todos los sentidos»

Mudarse al extranjero es un reto para muchas personas que se ven dirigidas a empezar una nueva vida lejos de casa, sobre todo por cuestiones laborales y económicas, y la decisión acaba afectando a toda la familia, menores de edad incluidos. Además, ... su situación es la que, seguramente, más padres temen cuando hay que emigrar.

Y es que los pequeños también viven choques culturales por los cambios de escuela, amistades o sanidad. Ahora Enrique Hernández y su familia, que hace poco que se han instalado a vivir a Dubái, han hablado de su caso y han desvelado precisamente lo que pagan por la nueva escuela de su Valeria, su hija de ocho años.

Él se marchó de España harto de lo difícil que es emprender ser empresario y ahora trabaja desde Dubái y acaba de subir un vídeo en su TikTok (@enriquehernandezpardo) que arrasa en visitas (tiene más de 226.000) y en el que cuenta lo que pagan por el colegio al que ha empezado a ir su niña, en un centro en que le dan «una educación que va mucho más allá de las asignaturas tradicionales».

«Contentos y enfocados»

«Aquí los niños crecen rodeados de oportunidades: piscina en el colegio, proyectos empresariales desde pequeños, idiomas, creatividad, tecnología… y un entorno que realmente apuesta por su bienestar emocional», asegura él por escrito para acompañar el vídeo. Además, Enrique destaca que este colegio «potencia su curiosidad, su mentalidad y sus habilidades para el futuro. Y sí, es una inversión grande, pero también es una de las decisiones más transformadoras que hemos tomado como familia».

Nada más empezar el vídeo, la familia confirma que pagan 2.000 euros al mes por el colegio. «Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos», asegura Enrique, que aún siendo consciente de que pagan 24.000 euros al año para ellos su elección «tiene muchísimas ventajas».

«Tienen todas las actividades extraescolares incluidas en el curso escolar», añade la madre, que recuerda que además le enseñan robótica «o incluso a debatir ya con solo 8 años». También le enseñan a controlar y manejar su 'mindset' porque «están super atentos a que los niños estén contentos y enfocados prácticamente siempre», explica la madre.

Valeria, la pequeña, añade que en el colegio le enseñan árabe y francés. «Tienen piscina y además le enseñan a hacer proyectos de Canva o empresariales desde pequeños», sigue Enrique con sus explicaciones antes de acabar resaltando que para ellos es «increíble» estar viviendo allí y ofreciéndole tal educación a su hija.

En los comentarios, el 'tiktoker' concreta que en realidad pagan 24.000 euros anuales y han hablado de 2.000 porque lo han dividido para tener una estimación mensual, aunque no se pagan 12 mensualidades sino 10. Una internauta puntualiza que allí también se pueden pagar los colegios trimestralmente.