Una española que vive en México, muy clara sobre la inseguridad que existe en este país: «Hay barrios que...»

Aquellos que están pensando en hacer un viaje a otro país o, incluso, mudarse deben tener en cuenta una serie de aspectos antes de dar este paso.

Lo cierto es que no hay que cruzar la frontera sin estar bien informado. Cada territorio es diferente, tiene su cultura y, por lo tanto, sus propias normas. Esto es importante, ya que una acción equivocada puede conllevar serios problemas y arruinar por completo nuestra estancia en este lugar.

Además, el Ministerio de Exteriores de España publica todos los años una lista de las naciones que pueden suponer un riesgo para los turistas. Esto puede ser muy útil para aquellos que estén planificando una escapada y no tengan 100% claro si es el destino más idóneo.

Uno de los sitios que recibe muchos españoles cada año es México. Y es que sus impresionantes playas paradisíacas y paisajes, sus tradiciones y su gastronomía son un buen reclamo. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. El Gobierno recomienda viajar a este país «con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas».

Algo que nos puede ayudar a saber más sobre este lugar es conocer la experiencia de otras personas. La catalana Nanny Fabrega reside actualmente allí y en un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha contado si es verdad que México es tan peligroso como dicen. La mujer ha sido muy clara.

Una española, muy clara sobre si México es un país peligroso

Nanny Fabrega vive actualmente en México. Dice que cuando le contó a su familia y a sus amigos que se iba a mudar a este país se asustaron. «Todo el mundo me expresó su preocupación», revela. La catalana explica que la gente de España tiene la creencia de que es un lugar «muy inseguro».

La española asegura que ella llegó «sin ningún prejuicio». «Me había informado bastante. La zona de Cancún o Quintana Roo, en general, es una de las más seguras del país», declara.

Tras un tiempo allí, ha querido lanzar un mensaje para todos aquellos que piensen que México no el mejor destino. «¿Me he sentido insegura alguna vez? La respuesta es no. Como en todas las ciudades, hay barrios que a ciertas horas no es recomendado visitarlos. Tampoco se me ocurriría ir a El Raval a las 2 de la madrugada», sentencia.

En cualquier caso, Nanny indica que incluso ha ido a esta zonas y que en ningún momento ha sentido miedo. «No me han parecido peligrosas», confirma.

Por este motivo, la mujer anima a todos los españoles a disfrutar de las ciudades mexicanas: «Si estás pensando en venir de vacaciones a Cancún, Tulum o a cualquier sitio de estos que son bastante turísticos, te puedo decir que puedes moverte tranquilamente, puedes salir del hotel sin que te pase nada. Es más, te invito a que lo hagas porque así te mezclarás con la cultura, con la gente y aprenderás muchísimo más».

Por último, Nanny aclara que ella habla, en concreto, de Quintana Roo, que es el estado en el que vive y por donde se ha estado moviendo.