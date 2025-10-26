Una española que vive en Francia compara cómo es tener un novio español y uno francés: «Mucho más infieles»

Las relaciones personales en la sociedad son de muchos tipos: desde las más estrechas, que pueden ser familiares, entre amigos o de pareja; a las más informales, como con compañeros de trabajo o vecinos del edificio en el que vivamos.

Como seres sociales, ... en todas ellas interactuamos, en menor o mayor medida, mediante conversaciones, gestos, actos y mostramos nuestros sentimientos y pensamientos en función de la confianza y comodidad que sintamos con esa persona o grupo de ellas.

Si nos fijamos en las relaciones sentimentales, las románticas, en ocasiones se perciben como más complejas a diferentes niveles. Aunque cada caso e historia son únicos, suele ser habitual que las interacciones con interés amoroso fluctúen más que las amistades o los vínculos familiares.

Esto puede deberse a diversos factores, como descubrir incompatibilidad, dejar de sentir amor, que haya terceras personas, que la atracción no sea suficiente o que las metas e intenciones de cada persona no coincidan en puntos básicos.

En este sentido, sobre todo las personas más jóvenes suelen aventurarse a probar diferentes experiencias que, como es normal, son muy diferentes dependiendo de la persona con la que ocurra la historia de amor o el principio de ella si es que no llega a buen puerto. Dentro de esas vivencias, algo que puede resultar casi inevitable es que comparemos a unas personas con otras, lo cualse puede intensificar aún más si se trata de personas de países distintos.

Una española que vive en Francia opina sobre cómo son los españoles y los franceses en el amor

Esto es lo que le ocurre a Blanca, una española que vive en Francia y ha compartido un vídeo de TikTok en el que habla sobre las diferencias que han encontrado entre «salir con un español versus salir con el francés». En clave de humor, la joven explica que desde su experiencia personal, algo subjetivo y con lo que puede que muchas personas no estén de acuerdo.

«Pues aquí os traigo las principales diferencias que yo he encontrado, ¿vale? La primera es que los hombres franceses le dan menos importancia a ser novios. Para ellos es como estar saliendo y tampoco quiere decir nada, en plan de: en España yo siento que cuando eres novio de alguien es como algo ya como muy formal, ya como que te has conocido, has pasado esa etapa y ya os habéis enamorado, entonces es como, vale, de aquí al matrimonio. Ellos no», detalla, recalcando que «ser la novia de un francés no significa nada».

Como segunda diferencia, Blanca sostiene que, si hay una creencia sobre que los hombres españoles son despreocupados, los franceses son peores en ese sentido: «Literalmente pueden haber quedado contigo a una hora y no escribirte en todo el día y ni siquiera avisarte para decir que al final tienen otros planes. Es como que van fluyendo mucho, entonces sí, les puede apetecer verte, pero se les pasa completamente».

«Culturalmente son bastante más celosos, bastante más machistas y a la vez mucho más infieles»

Por otro lado, expone que los francese suelen hacer 'ghosting', según ella, parece que les da igual verse con una chica o no, y continúa dando datos sobre lo que percibe de los franceses respecto a los españoles en las relaciones:

«Culturalmente son bastante más celosos, bastante más machistas y a la vez mucho más infieles. Es como que está bastante normalizado eh poner los cuernos aquí» explica tajante la joven española.

Como cuarta diferencia, parece tener claro que los franceses se comunican «aún menos que los españoles, son bastante 'bavardé', que eso significa que hablan mucho pero no dicen nada, suelen regalarte mucho los oídos, hacerte mucho 'love bombing', pero a la hora de la verdad es como: '¿un problema? Buf, quita, quita'», señala, tildándolos de pasotas y de incapaces de afrontar ciertas situaciones complicadas.

Sin embargo, Blanca encuentra una contradicción en esa personalidad de los amores franceses: admite que son bastante más intensos y románticos que los españoles, aunque a los de nuestro país también los define como viscerales «cuando quieren», termina añadiendo.