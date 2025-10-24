Una colombiana que vive en España avisa a los extranjeros que quieren mudarse a nuestro país: «No es fácil»

Hay ciudadanos que, en un momento determinado de su vida, deciden mudarse de país. Ya sea por trabajo, por estudios o, simplemente, por disfrutar de experiencias, son muchos los que dan el paso de dejar todo atrás y construir un nuevo camino.

Comenzar ... en otro lugar no es nada fácil. Durante este proceso hay que buscar trabajo, un hogar en el que ser feliz, crear un círculo de amistades y hacer frente a una gran cantidad de choques culturales.

Esto es lo que le ocurrió a Lau Vargas, una colombiana que desde hace más de cuatro años reside en España. La mujer asegura que le parece un «gran destino» y que en este tiempo ha sido muy feliz. Sin embargo, ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales a todos sus compatriotas, puesto que emigrar no es tan sencillo como parece. «Necesito que el que quiera venir a este territorio que vea el vídeo y se de cuenta de la realidad de cómo están las cosas», ha dicho.

Una colombiana lanza un aviso a todos los que quieren vivir en España

Lau Vargas explica que tiene muchos vídeos publicados en su perfil de TikTok hablando de su vida en España. No obstante, la colombiana quiere dejar claro que, aunque su experiencia está siendo muy positiva, no es igual para todo el mundo.

La mujer indica que no tuvo ningún problema a la hora de encontrar piso, pero asegura que, ahora, las cosas han cambiado. «Es muy difícil, incluso para los propios españoles. El precio de la vivienda ya ni hablarlo, es una cosa loca», sostiene.

La creadora de contenido cuenta, además, que piden muchos documentos. «Lo sé de primera mano porque mi hermano lleva ocho meses intentando alquilar una casa en Madrid. Con dinero, con un contrato indefinido... Es muy loco», añade.

Lau señala que es «preocupante» cómo está el sector inmobiliario en España. «Y esto tampoco es Estados Unidos que llegas y al día siguiente tienes trabajo», avisa.

Por ello, la colombiana comparte este consejo. «Tienes que planificarlo e informarte antes. Hazlo de una manera organizada, habla con abogados para poder dar este paso. No es fácil», concluye.