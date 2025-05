Una española que vive en Estados Unidos, sin palabras con la pregunta que le hacen en todos los rincones de este país: «No sé que interés hay»

Las redes sociales nos permiten descubrir realidades de españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Muchos de ellos usan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje ahí donde residen.

Es el caso por ejemplo de Mariona Falomi, conocida en Tik Tok como @marionsfalomi, que reside desde hace tiempo en Estados Unidos y suele crear contenido explicando algunas curiosidades. En una de sus últimas publicaciones ha contado en vídeo, junto a una amiga suya, el tema de la importancia de la etnia en el país que gobierna Donald Trump.

«Pensaba que sabía mi color de piel hasta que llegué a Estados Unidos», dice la creadora de contenido, que ahonda en que tras su experiencia en América se ha dado cuenta de que «no era blanca». «En este país no entendemos el motivo por el que te piden siempre qué color es tu piel o de qué etnia eres, ya sea en la Universidad, exámenes, carnet de conducir, etc», apunta sorprendida la chica.

La joven que le acompaña apunta que si eres de origen afroamericano, latino o hispano, por ejemplo «hasta ahí todo bien, sabría identificarme», dice ella, que es argentina, «yo soy latina, tú eres española, todo bien». «No sé qué interés hay en la raza», puntualiza Mariona.

La pregunta, al parecer según cuenta en la grabación, aparece en todos los aspectos de su vida, «hasta en aplicaciones de citas», y en muchos casos no sabe qué contestar. «Un día estuve en una discusión con alguien que me dijo 'You are not white' (No eres blanca). ¿Cómo? ¿No me ves? Soy más blanca que la leche. Le dije '¿Entonces los de Europa, qué somos?», cuenta indignada la joven.