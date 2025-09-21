Una española que vive en Corea, contundente sobre las diferencias en higiene que encontró allí: «Me cabreé un montón»

Cada vez más españoles emigran a Corea del Sur en busca de oportunidades de futuro. Aunque por el idioma y por su cultura asiática no es uno de los países más fáciles para emigrar sí que ofrece empleos a perfiles internacionales en varios sectores y también es un buen destino a nivel de estudios, y tiene muchas becas para extranjeros.

Además, a pesar de ser un país asiático, muchos destacan su carácter cada vez más abierto e internacional y por ese motivo muchos españoles se trasladan allá a vivir un tiempo. Eso no quita que los choques culturales sean múltiples, incluso para aquellos que previamente hayan estudiado su nuevo destino.

Esto es lo que le pasó a Mikaela Rivero, una 'influencer' española de 27 años amante de la cultura asiática que está viviendo en Seúl desde hace seis años. Ahora ha pasado por el podcast 'Un chino y medio', de los conocidos 'tiktokers' Chickenpapi y Jiajunyn2, en el que hablan de choques culturales asiáticos y ella ha sido rotunda en cuanto a la diferencia en cuestiones de higiene que descubrió. Ese corte de la entrevista se ha viralizado.

«No me la podía probar»

Mikaela, que durante la charla menciona cómo ha cambiado la cultura coreana y lo ejemplifica destacando que a día de hoy se ha puesto de moda blanquearse la piel, rememora lo que le pasó poco después de llegar allí, en 2017. Así, acudió a una tienda de ropa coreana y se fue a probar una falda de talla única, porque muchas prendas allí no tienen tallas variadas. «Y la chica me dijo que no me la podía probar», explica ella.

Ella vio cómo entraban a un montón de coreanas al probador y preguntó el motivo y le dijeron claramente «porque vas a dejar olor en la ropa». «Como las coreanas no huelen sí que se pueden probar la ropa», comentó ella con segundas intenciones, antes de recordar que «me cabreé un montón». «Fue el primer año, no sabía ni coreano», sigue ella su explicación, dando a entender que no tenía un buen conocimiento del idioma para poder responder a esa situación.

En la charla, ella menciona que allí es habitual sentir que no es igual que los coreanos y apunta que en Corea apenas usan desodorante, y los que venden son poco potentes, porque los coreanos «se duchan dos o tres veces porque tienen mucha higiene».

La joven además habla de las relaciones amorosas que ha tenido allí y durante su entrevista resalta que que notó diferencias en la forma de ser. Así, ejemplificó que las parejas de allí empiezan siendo muy intensas. «Al no tener empatía no profundizan tanto en las cosas», defiende ella, que insiste en que suelen vivir pensando en que todo va muy rápido.