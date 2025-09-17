Un estadounidense llega sin un euro a España y explica cómo sobrevive en estas condiciones: «Vienen los de seguridad»

Viajar es una experiencia única que implica planificación y, como es obvio, llevar dinero para enfrentar los gastos que puedan surgir en el camino, como la comida, los transportes o cualquier compra.

Sin embargo, hay quienes desafían esta norma y buscan sobrevivir con recursos mínimos o nulos, explorando alternativas diferentes y adoptando un espíritu de aventura a su viaje, sobre todo para aquellos que se dedican a crear contenido en redes sociales.

Este es el caso de Blake Robert, un TikToker estadounidense que ha querido mostrar una faceta poco convencional del turismo de hoy en día: ir a otro país sin ningún euro en el bolsillo, dependiendo únicamente de su talento con la guitarra para ganar algo de dinero, pues es cantautor.

Nada más llegar al aeropuerto de la ciudad ya se enfrenta con el primer gasto: «Acabo de aterrizar y el tren a Barcelona cuesta casi seis euros», dice, sin tardar en preguntar a un trabajador si puede ponerse a tocar y cantar en las instalaciones. Este le contesta: «Por mí no hay problema, pero depende de los del aeropuerto» y el estadounidense comienza su actuación para intentar conseguir unos euros.

Así se busca la vida un estadounidense sin dinero en España

Pero, como muestra en las imágenes, la seguridad del aeropuerto no tarda en llegar para impedir a Blake seguir con su música: «Vienen los de seguridad», indica, algo temeroso por cómo puedan reaccionar.

Sin embargo, al conocer su situación, el personal le indica que se olvide del dinero: «Está bien, Hay un autobús, el 46, vete», le dicen. «Me han puesto en un autobús random gratis. Veremos dónde me lleva», cuenta con asombro el estadounidense, que sigue sin llevar dinero encima.

Al llegar a Barcelona, Blake busca un lugar en el que poder tocar para intentar recaudar dinero para pasar el día. Lo intenta en el Arco del Triunfo pero allí ya han artistas callejeros. No obstante, el chico consigue su público: «Acabo de conocer a unas chicas italianas. Quieren que cante una de mis canciones».

Momentos más tarde, por fin puede colocarse bajo el Arco del Triunfo para seguir compartiendo su música a cambio de que alguien le dé unas monedas. Al final logra recaudar algo más de 30 euros, de los cuales utiliza 17 para cenar unos tacos y el resto le servirá para encontrar un alojamiento barato.