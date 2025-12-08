Suscribete a
ABC Premium

Una española que vive en Arabia Saudita explica cómo fue para ella llegar a este país siendo mujer: «Mi marido tiene muchas hermanas y sobrinas»

Celia agradece cómo la recibieron especialmente las mujeres

Un español que vive en Suiza desvela cuánto dinero puede llegar a ahorrar en un mes en este país: «Tengo un sueldo bastante bajo»

Una española que vive en Arabia Saudita explica cómo fue para ella llegar a este país siendo mujer: «Mi marido tiene muchas hermanas y sobrinas»
Una española que vive en Arabia Saudita explica cómo fue para ella llegar a este país siendo mujer: «Mi marido tiene muchas hermanas y sobrinas» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Arabia Saudita es uno de esos países que más interés despierta por el desconocimiento y particularidad de su cultura. Su sociedad está muy marcada por leyes y costumbres islámicas y aspectos como el papel de la mujer, y sus comportamientos y presencia pública, suelen ... llamar mucho la atención e incluso generar un gran recelo entre algunos sectores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app