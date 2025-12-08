Una española que vive en Arabia Saudita explica cómo fue para ella llegar a este país siendo mujer: «Mi marido tiene muchas hermanas y sobrinas»

Arabia Saudita es uno de esos países que más interés despierta por el desconocimiento y particularidad de su cultura. Su sociedad está muy marcada por leyes y costumbres islámicas y aspectos como el papel de la mujer, y sus comportamientos y presencia pública, suelen ... llamar mucho la atención e incluso generar un gran recelo entre algunos sectores.

Por este motivo suele interesar conocer desde dentro como una mujer vive allí. Celia es una joven española que poco se imaginaba hace años que estaría residiendo, y muy feliz, en Al Khobar. Hace dos años viajó durante dos semanas al país del que era originario su pareja y acabaron instalándose allí, donde ahora ya han tenido una hija.

Celia cuenta con un perfil en TikTok (@celia.en.arabia) en el que aprovecha para hablar de su vida árabe y sus choques culturales y facilidades que ha tenido y ahora ha subido fragmentos de una entrevista que le han hecho para la televisión saudí en la que explica su historia y responde, entre otros aspectos, a si fue fácil para ella mudarse allí. La publicación en cuestión suma ya 38.000 visualizaciones.

«Fue empoderador»

«Lo conocía desde hacía muchos muchos años. Fuimos juntos a la escuela y tenía muchos amigos saudís, tanto hombres como mujeres», remarca Celia cuando contesta a si le costó la mudanza, que es una de las preguntas que reconoce que le hacen más a menudo siendo una española casada con un saudí. Por ese motivo, comenta que al llegar allí «sentí que ya conocía a la cultura y a su gente».

En esta línea, recuerda que obviamente lo que no conocía era el país «pero después de visitarlo por primera vez y conocer a su familia y a sus amigos sentí que era una de ellos». Celia, que adjunta imágenes en las que está vestida con trajes regionales de allí y que está con sus amigos y confirma que ahora ya siente que Arabia Saudita «es mi casa».

En otro vídeo sobre su aparición televisiva confirma que «venir a Arabia Saudita como mujer española ha sido una de las sorpresas más hermosas de mi vida» porque las saudíes le recibieron con mucha «calidez, respeto y bondad» y le «inspiraron» y mostraron que podían estar «empoderadas». «Mi marido tiene muchas hermanas y sobrinas», comenta ella, recordando que ellas fueron su primer contacto con las mujeres saudíes.

«Fueron extremadamente acogedoras conmigo, me trataron como si fuera una de las hermanas», rememora Celia. Así, explica cómo la llevaron de compras o le regalaron sus primeras abayas (que son las prendas femeninas típicas de allí). «También tuve la oportunidad de trabajar con dos mujeres saudíes y fue muy empoderador ver cómo trabajaban y se relacionaban entre ellas», añade.

Varias mujeres han contestado el vídeo y algunas de ellas (una mexicana, una cubana y una filipina) son también mujeres de saudíes y también explican que aunque al principio estaban algo asustadas están encantadas con su vida allí.