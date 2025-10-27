Una venezolana que vive en España enumera las cosas que para ellos son normales pero aquí son motivo de multa: «Somos de tener esa cervecita en la mano...»

España se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los miles de venezolanos que huyen de su país por su estrecha relación histórica y cultural entre ambas zonas. Además, hay un idioma común, políticas favorables de acogida y un clima en ... que es fácil encontrar mejores oportunidades de empleo, educación y calidad de vida que en el país suramericano.

De allí que a diario lleguen venezolanos a nuestro país. Eso no quita que en su aterrizaje a España las cosas no siempre salgan como uno se espera y que cueste más la adaptación a una nueva vida. También ocurre a menudo que se encuentran con múltiples choques culturales y de hecho las redes sociales están llenas de vídeos al respecto.

Adrianis Lugo, por ejemplo, llegó hace tres años a España y ahora vive felizmente en un pueblo cerca de Denia (Alicante). Desde sus redes sociales (@soyadrilugo) suele explicar aspectos útiles de la emigración a España, como los trámites para conseguir el pasaporte, para regularizar el carnet de conducir o, como ahora ha contado, las «cosas que no debes hacer en España» porque en Venezuela son «súpernormales» pero aquí están prohibidas.

El vídeo, en su primer día publicado, ha superado las 111.000 visualizaciones en Instagram. «Mucho cuidado, te lo cuento para que ya tomes notas de estas cosas que en nuestro país hacemos sin pensarlo, pero que en España te puedes costar una multa y a ese bolsillo», avisa ella antes de empezar a desgranar estas prohibiciones que tanto le han sorprendido de nuestro país.

«Malas noticias»

En primer lugar, Adri alerta sobre el beber alcohol en la calle. «Nosotros somos de tener esa cervecita en la mano por el calor, necesitamos esa bien fría pero ¡cuidado! En España eso se llama botellón y está prohibido en la vía pública», alerta a sus compatriotas, dejando claro que las multas pueden llegar a ascender a los 3.000 euros en función del municipio en concreto. «La policía local no se lo toma en broma», por lo que recomienda disfrutar «igual, pero una terraza, un bar».

Lavar o reparar el coche en plena calle también está prohibido, incide la venezolana, que recuerda que en su país natal «somos de ese tipo de 'vamos a sacar la manguera, pongo una musiquita y relax'» mientras uno se pone a cuidar su vehículo. Adri explica que es ilegal porque «contamina y ensucia el alcantarillado» y añade que está multado con unos 3.000 euros. «Te aconsejo: usa los autolavados o talleres, aquí están por todos lados, nadie te mirará raro y además, no es caro», remarca.

«Malas noticias: aquí el descanso es sagrado», sigue la venezolana sus explicaciones, poniendo sobre la mesa que tampoco se permiten «fiestas o ruidos después de las 11 de la noche». Ella lo lamenta porque sus compatriotas son de empezar fiestas a las 22 horas y terminarlas al amanecer pero en España «si haces ruido fuerte o música alta después de las 11 de la noche, los vecinos pueden llamar a la policía».

«Te sonará raro»

En este sentido, la 'tiktoker' afincada en Alicante avisa de que «por eso aquí notarás que diciembre quizás se te sea un poco vacío y triste» y acaba remarcando que igualmente se puede celebrar pero que si lo vas a hacer «avisa o baja el volumen, porque aquí el silencio también se respeta y eso hablará de ti como un buen vecino en un futuro».

Hay más prohibiciones que ella resalta, como la de sacar la basura fuera de horario o dejarla fuera del contenedor. «Te sonará raro porque normalmente en nuestro país bajamos la basura cuando nos acordamos», incide ella, que deja claro que «dejarla fuera del contenedor o no separar residuos se considera falta de civismo». Por eso recuerda que en los contenedores suelen estar colgados los carteles.

En una línea similar, Adri remarca que también está perseguido «coger cosas de la basura o traer muebles de la calle», a pesar de que hay muchos vídeos en redes sociales de gente recogiendo las cosas que la gente tira en la calle. «Mucho cuidado si eres tú uno de los que tira eso a la calle, porque si te pillan, ya sabes que la multa no es nada barata», avisa la venezolana, que recomienda que lo mejor si uno quiere muebles, por ejemplo, lo mejor es unirse a grupos de Wallapop o Facebook Marketplace.

Su vídeo ha recibido múltiples comentarios y algunos de ellos son de españoles que le explican que no todo es como lo cuenta porque, por ejemplo, casi nadie hace caso de los horarios para sacar la basura. Además, otros le recuerdan que en España también hay calles o espacios que a determinadas horas y días acumulan ruido, suciedad y también se bebe y «no se respetan mucho las normas ni los ciudadanos».