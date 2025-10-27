Un argentino que vive en España va a hacer la compra en Mercadona y compara los precios con los de 2023: «Definitivamente aumentaron»

Un brusco aumento de precios se aprecia y se comprende mucho mejor cuando se analiza en perspectiva temporal. Esto permite concluir si se trata de una subida puntual que responde a factores concretos como la oferta, la demanda o el contexto económico. O, ... por el contrario, si es una tendencia sostenida en el tiempo.

Por eso, un argentino, creador de contenido de viajes que se ha instalado recientemente en España pero que en el pasado ya visitó esporádicamente nuestro país, ha verificado en primera persona cómo llenar la cesta de la compra cuesta más dinero que la última vez que pisó territorio nacional.

A efectos prácticos los precios son idénticos tanto para los residentes en España de toda la vida como para los que se acaban de mudar o los que simplemente van a pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, quienes ya tuvieron esa experiencia, y quizá no tan reciente, de ir al supermercado en España, son los que se quedan más impresionados con la subida de precios.

«Primera compra en Mercadona desde que llegué a España. Dicen que está carísimo, vamos a ver si algo aumentó o no», dice en el inicio del vídeo, subido a su perfil de Instagram. «Para que te hagas una idea, este carro —el grande de Mercadona— lo llenábamos con 120 o 130 euros más o menos, y aquel chiquitito con 60 o 70 euros. Estoy hablando de principios de 2023», aclara.

Ahora la historia es diferente. «Empezamos fuerte, maple de huevos, 5,75 euros, aumentó una locura. Cuando yo llegué, esto valía 3,80», comenta sobre el envase de 24 huevos que se puede comprar en Mercadona.

A lo largo del vídeo va llenando el carro, aunque solo muestra los precios de algunos productos, probablemente los que más le llaman la atención en función de su precio. Los va comentando de viva voz pero también los sobreimpresiona en el clip con su precio en España y el cambio a dólares para que sus seguidores argentinos cuenten con un mayor contexto.

De lo más caro que aparentemente incluye en el carro está la pechuga suprema familiar por 6,97 euros en una bandeja con un peso ligeramente superior al kilo. O el secreto de cerdo, cuyo kilo está a 6,50 euros pero se lleva uno que le cuesta 5,75 euros. «También me voy a llevar algo que acá le dicen filete cabeza de lomo, esto es igual a la bondiola, esto es riquísimo, y vale 4,34».

«Tengo miedo, tengo miedo», decía antes de mostrar el ticket a cámara. 159,66 euros. «¿Y qué opinas? ¿Cuánto te saldría en Argentina llenar un carro así hasta las manijas?», cuestionaba a sus seguidores, con una amplia variedad de opiniones. Muchos argentinos consideran los precios en los supermercados en España más baratos que en su país. Otros, españoles, hablan de otras cadenas con precios más económicos.