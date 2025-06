Una española prueba el desayuno de combate del Ejército de España y opina sin filtros sobre su sabor: «Viene hasta arriba»

Los soldados de cualquier ejército no solo realizan misiones en el campo de batalla o se enfrentan a duras jornadas de entrenamiento, también dependen de raciones de comida diseñadas para ser consumidas en cualquier entorno y situación para realizar sus objetivos. Estas raciones militares, conocidas por su resistencia al paso del tiempo y su facilidad de preparación, tienen una misión muy concreta, aportar toda la energía necesaria para soportar la carga física y mental del día a día. En ese sentido, Corina González, una creadora de contenido española especializada en probar todo tipo de comidas, ha analizado y valorado el desayuno de combate del Ejército español.

«En este pack está el desayuno de los militares en España. Vamos a ver qué tiene y vamos a probarlo. Viene hasta arriba, veamos qué desayunan», comenta nada más comenzar el vídeo con un tono de curiosidad y sorpresa. Sin embargo, entre los diferentes productos envasados al vacío y sobres herméticos, algo llamó su atención de inmediato: «Lo único que me sorprende de este pack es que no traiga cubiertos».

Con el sobre del «Ración individual de combate, desayuno, menú número uno» en mano, empezó a preparar el que, según ella, es uno de los «desayunos típicos» de los soldados españoles.

El desayuno militar al descubierto

«Lo primero que voy a preparar es mítico vaso de leche con cacao y muesli, desayuno típico, leche semidesnatada en polvo, un poquito de agua, removemos. Queda con este colorcillo, no tiene mala pinta. Ahora le echamos el cacao en polvo. Huele a Nesquik, mala pinta no tiene», explicaba mientras mezclaba cuidadosamente los ingredientes. Pese al escepticismo inicial, el sabor parecía convencerla. «Está bueno», señaló.

Con el cacao listo, la creadora de contenido se lanzó a probar el «muesli crujiente». Al abrir el paquete, describió lo que encontró: «Plátano, cereales, pasas… qué rico. Tiene coco», dijo entusiasmada, y a continuación sentenció: «Esto está buenísimo».

La sorpresa no terminó ahí. El pack también incluía una buena cantidad de galletas, «que tienen mogollón», acompañadas de miel y una crema de cacao y avellana. Al probar la crema, su reacción fue tajante: «Qué buena está esta crema». No obstante, González no ocultó una crítica que le llamó la atención a medida que avanzaba en la cata. «Tengo que admitir que me sorprende que el desayuno de los militares sea solamente dulce, o sea no hay nada salado». Un comentario que abre un debate interesante sobre el tipo de energía que se busca aportar con estas raciones y si el azúcar tiene un papel principal en la nutrición de los soldados en la primera comida del día.

Higiene hasta el final

Otro detalle curioso que resaltó la influencer fue que el pack también incluía artículos de higiene. «Para terminar, como lo incluyen, vamos a utilizar el cepillo de dientes y la pasta de dientes», comentó mientras enseñaba ambos productos. Tras probar la pasta, señaló: «Es de menta».

Como broche final a la experiencia, la creadora de contenido española decidió probar el chicle incluido en la ración: «Me iba sin probar el chicle que te viene con el pack este de desayuno». «Es de hierbabuena, está bueno», concluyó.