Una española en Noruega comenta el complicado horario de comidas en ese país: «Se me hace difícil»

Cada vez más jóvenes en España deciden hacer las maletas y marcharse en busca de un futuro mejor. Uno de los países más populares para ello es Noruega, que cuenta con una economía sólida y una calidad de vida envidiable. Sin embargo, adaptarse a su estilo de vida no siempre es sencillo.

... Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Noah Taboada, una española que trabaja como profesora en Noruega y comparte su día a día en redes. En uno de sus vídeos más recientes, explica qué es lo que más le ha costado asumir del país nórdico.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión