Una española en Noruega comenta el complicado horario de comidas en ese país: «Se me hace difícil»
Noruega cuenta con una economía sólida y una calidad de vida envidiable, pero adaptarse a su estilo de vida no siempre es sencillo
Cada vez más jóvenes en España deciden hacer las maletas y marcharse en busca de un futuro mejor. Uno de los países más populares para ello es Noruega, que cuenta con una economía sólida y una calidad de vida envidiable. Sin embargo, adaptarse a su estilo de vida no siempre es sencillo.
... Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Noah Taboada, una española que trabaja como profesora en Noruega y comparte su día a día en redes. En uno de sus vídeos más recientes, explica qué es lo que más le ha costado asumir del país nórdico.
Según explica Noa, en Noruega el día empieza muy temprano, y eso se nota también en las comidas. «Si hay algo a lo que me ha costado adaptarme, es sin duda el horario para comer», comenta al inicio del vídeo.
Su jornada comienza con un desayuno ligero a base de café y tostadas, aunque últimamente ha añadido también un zumo de manzana con colágeno. Hasta ahí, dice, todo bien. El problema llega cuando en el colegio, a las diez de la mañana, ya tienen el primer descanso y los niños bajan a la cantina a comer.
«Ahí es donde se me hace difícil», admite, sorprendida de que los alumnos aguanten el resto del día solo con ese tentempié. Ella aprovecha esa pausa para almorzar algo, pero confiesa que prefiere hacer su comida principal a las doce y cuarto, durante el segundo descanso. Después de eso, entre que termina las clases a las dos y regresa a casa, vuelve a tener hambre, por lo que suele cenar muy temprano, sobre las cinco y media o seis de la tarde.
Al final ha conseguido adaptarse
Aunque al principio le resultaba raro, con el tiempo ha terminado por encontrarle el lado positivo a este sistema. Terminar de cenar antes de que anochezca le deja toda la tarde libre para relajarse.
«Me encanta porque tengo la sensación de que el día se alarga y aprovecho más las horas de luz», señala en el vídeo.
