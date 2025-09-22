Una española que vive en Noruega explica qué es lo más duro de trabajar como enfermera en este país: «Los que venimos de fuera...»

Una española que vive en Noruega explica qué es lo más duro de trabajar como enfermera en este país

Las enfermeras son parte fundamental del sistema sanitario ya que suelen tener además el contacto más estrecho con los pacientes que día a día acuden a consulta.

En España, además de la carrera los enfermeros pueden especializarse y también realizar la oposición par conseguir una plaza fija. Asimismo, la carga suele ser constante al igual que las reivindicaciones por la mejora de su categoría profesional y su sueldo. En este sentido, son muchas las que deciden marcharse fuera de nuestro país.

En muchos casos buscan curtirse en otros sistemas sanitarios, ganar experiencia y, por supuesto, mejores retribuciones. Kely, una enfermera española, emigró hasta Noruega y a través de su cuenta de TikTok relata cómo es su vida en este país y su trabajo como enfermera en una residencia.

Una española en Noruega cuenta cómo es su trabajo

En uno de sus últimos vídeos ha explicado cuáles son sus horarios. Trabaja «cuatro días seguidos durante 12 horas y media». Cuando el turno termina tiene «seis días libres».

«Cada seis semanas tengo un rotatorio largo que se resumiría en cuatro días trabajando 12 horas y media, libro dos días y luego tengo dos días cortos que significa que trabajo dos turnos normales de siete horas», resume. Cuando este turno acaba descansa tres días y vuelve al turno de cuatro días.

Para ella, su horario es «un privilegio» puesto que a pesar de tener que trabajar muchos días seguidos puede emplearlos en otras cosas como descansar o, una de sus pasiones, viajar.

Sin embargo, a pesar de que está satisfecha con su trabajo, también reconoce que es duro, especialmente cuando no es tu idioma nativo. «Para las personas que venimos de fuera tenemos que concentrarnos mucho a la hora de hablar, de entender, no es nuestro idioma materno», explica la joven.

Es por ello que insiste en que debe prestar «el doble de atención», también al escribir. «El primer día y el segundo no se llevan mal, pero el tercero...», cuenta. Señala que cree que su trabajo «no es el más duro del mundo», pero sí hay «mucho trabajo mental», especialmente en su situación.

Destaca que en su caso, a pesar de todo, está muy contenta y que incluso volvió al mismo centro. Relata que es una residencia de corta estancia: «Son pacientes que pasan aquí unos días o como mucho un par de semanas».

Asimismo, su labor se centra en urgencias y cuenta que este centro es lo más parecido que ha encontrado a España sin tener que trabajar en un hospital.

Algunos usuarios tras ver el vídeo y las condiciones de los horarios han querido saber cuál es el sueldo, especialmente por las jornadas tan largas que tiene esta joven.

A otros les parece bastante complicada esa manera de armar los turnos, mientras que otros preguntan si el noruego es indispensable o basta con hablar inglés.