Una española que vive en Noruega explica cuánto dinero se puede ganar como profesor: «Te pagan más si tienes un máster»

Cada vez son más los jóvenes que, ante la falta de oportunidades y los bajos sueldos en España, deciden hacer las maletas y buscar una vida mejor fuera. Uno de los destinos más habituales es Noruega, un lugar con altos salarios y buen equilibrio entre trabajo y vida personal.

Sobre este tema ha hablado recientemente la usuaria de TikTok Noah, una joven española que vive en Noruega, donde trabaja como profesora y se dedica a compartir su día a día en redes. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, explica cuánto ganan los profesores y por qué tanta gente se interesa por trabajar allí.

¿Cuánto ganan los profesores en Noruega?

Según explica, el salario de un docente en Noruega puede ir desde unas 500.000 hasta 700.000 u 800.000 coronas brutas al año, es decir, entre 42.000 y 67.000 euros. «Depende de la experiencia y de la formación», señala Noa. Cuantos más años trabajas y mayor titulación tienes, mejor se paga.

También aclara que el coste de vida es alto, por lo que no se puede comparar directamente con España. «Depende mucho del estilo de vida y de la ciudad», comenta. En lugares como Oslo todo resulta más caro, pero los sueldos y las oportunidades también son mayores.

Para Noa, lo importante no es solo el dinero, sino cómo se vive. «Aquí, casi cualquier persona puede disfrutar de un nivel de vida bueno», resume.