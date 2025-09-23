Una española en Finlandia va a Lidl y enseña los productos de nuestro país: «Llaman alioli a cualquier cosa»

Una española en Finlandia va a Lidl y enseña los productos de nuestro país

La usuaria de TikTok Nerea Bartolomé, una joven española que vive en Finlandia y comparte su día a día en redes, ha publicado un vídeo en el que visita un Lidl durante la llamada 'Semana Española'. En él muestra qué productos de nuestro país se venden allí y a qué precio.

Nada más empezar, enseña un pequeño bote de aceite de oliva virgen extra por 9 euros, un precio que le parece muy elevado. También aparecen aceitunas con anchoas, arroz de paella o tiras de maíz, aunque en algunos casos no se indica el precio. Además, muestra pan de pipas, una crema catalana y un bote de tomate frito con cebolla a 1,49 euros, que se lleva porque era el último que quedaba.

El recorrido continúa con salsas como la brava y el alioli, que no le convence demasiado: «Aquí llaman alioli a cualquier cosa», asegura la joven, que ve un dulce que le llama la atención: los almendrados. Nerea reconoce con ironía que ni sabe lo que son y que preferiría que hubieran traído sobaos.

Aun así, sigue mirando y encuentra unos mini churros con chocolate por 2,49 euros, un preparado de paella, patatas bravas congeladas y calamares a la marinera. Todo esto está colocado en un solo rincón del supermercado, lo que provoca su queja: «Me parece muy mal que lo llamen la Semana Española y sea literalmente una esquina». Allí también descubre gazpacho y zumo de clementina a 3 euros, además de otros productos que dice no identificar como españoles.

«Esto no es Semana Española ni es nada»

Más adelante se encuentra con un supuesto chorizo, que no le inspira confianza y cuesta 4 euros. También se sorprende con las tortillas de patata envasadas, que en Finlandia se venden incluso con bacon o espinacas, todas a 3 euros. Otro producto que critica son las tapas de queso cortado, 150 gramos por 5,50 euros. En cambio, el jamón serrano resulta más asequible: 70 gramos por 2 euros.

Al final del vídeo, la joven se muestra decepcionada porque cree que ni la calidad ni la variedad representan a la gastronomía española. «Esto no es Semana Española ni es nada», asegura recordando que en realidad había ido a comprar papel higiénico, pero que casi se arrepiente de entrar tras ver lo que había.