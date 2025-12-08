Una española en Estados Unidos se pregunta por qué todos los latinos le responden en inglés: «No lo entiendo»

En Estados Unidos, el español es el segundo idioma más hablado del país. Aun así, cualquiera que haya pasado un tiempo allí habrá comprobado que muchos latinos prefieren no usarlo en su día a día, incluso cuando lo dominan. Un fenómeno curioso que ... desconcierta a más de un recién llegado.

Sobre este tema ha hablado la creadora española Teresa Furquet, que pasó más de dos años viviendo en Estados Unidos. En una de las publicaciones más vistas de su cuenta de TikTok se pregunta por qué hay latinos que no le hablan en español. Y deja claro desde el principio que no se refiere a quienes no lo saben hablar. «He estado viviendo en Estados Unidos dos años y pico y me ha pasado varias veces», resume al inicio del vídeo antes de contar dos ejemplos que, según ella, fueron especialmente descarados.

El español en EEUU

El primero ocurrió en su trabajo, en una cafetería donde prácticamente todo el personal era latino. Ella iba con dos compañeras peruanas, hacía su pedido en español y, aun así, el hombre que la atendía le respondía siempre en inglés. A sus compañeras, sin embargo, les hablaba en español sin ningún problema. Tampoco era un malentendido. Él la entendía a la perfección, simplemente contestaba en inglés y punto. Teresa nunca llegó a preguntarle por qué, porque le parecía una situación incómoda, pero reconoce que no lograba entenderlo.

El segundo caso le pasó en el ascensor de su edificio. Coincidió con una familia latina al completo. Cuando oyeron que ella hablaba español, todos empezaron a hablarle también en español. Todos menos la madre. La conversación avanzaba con naturalidad, cinco personas en el mismo idioma, pero cada vez que Teresa se dirigía a ella, la mujer respondía en inglés. Lo curioso es que con el resto de su familia hablaba en español con total normalidad. Otra situación que, según Teresa, le dejó completamente descolocada.

A partir de aquí, intenta buscar una explicación. Dice que ha conocido a muchos latinos nacidos en Estados Unidos cuya primera lengua es el inglés y que no se sienten cómodos hablando español. Incluso algunos que lo entienden, pero no lo dominan. En esos casos lo comprende y cambia al inglés sin problema. Lo que no entiende es cuando la persona tiene el español como lengua materna, lo habla con su familia, lo usa con todo su entorno y aun así, cuando ella se dirige en español, recibe respuestas en inglés.

Por qué hay latinos que no me hablan en español en Estados Unidos? Por mas que lo pienso, no le encuentro una razón… No digo que esto sea la tónica general, en dos años me habrá pasado con 4 o 5 personas, pero cuando pasa me quedo dándole vueltas al tema. Saber diferentes idiomas me parece la verdadera riqueza cultural. 🤔

Teresa insiste en que no se trata de una cuestión de orgullo ni de corregir a nadie. Simplemente le desconcierta que dos personas cuya primera lengua es el español pasen deliberadamente al inglés sin motivo aparente. «Que sí, que estamos en Estados Unidos, pero es que nuestra primera lengua, tuya y mía, es el español», concluye.