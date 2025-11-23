Una española que vive en Londres muestra cómo son los libros de su hijo: «Pienso que sé inglés hasta...»

Muchas personas creen dominar un idioma hasta que enfrentan la realidad de vivir en un país donde es una lengua oficial. Incluso quienes han pasado años viviendo en el lugar, suelen enfrentarse a palabras o expresiones que sí que entienden los nativos, aunque estos puedan ... llegar a ser sus propios hijos, escolarizados en el lugar.

Algo así es lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok @carmeninuk, una española que lleva doce años viviendo en Londres y que ha formado su familia allí. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, la usuaria explica que en los libros infantiles que lee su hijo aparecen expresiones que ni siquiera ella entiende.

La primera expresión que asegura que no entiende es 'Mowing de lawn'. Al respecto, su propio hijo es quien le aclara que significa 'cortando el césped'. Incrédula, la mujer llama a su marido (que es británico) para confirmar lo que dice el menor, y es cierto. Sorprendida, pregunta si entonces es correcto el uso del verbo 'mowing' para otras acciones como 'cortarse el pelo' a lo que su esposo le responde que no, que 'mowing' es más parecido a 'segar'.

Otro verbo que se le atasca es 'Wresling', que su propio hijo el que le aclara que quiere decir 'luchando'. Esta vez, se fía al cien por cien del pequeño y no pide ayuda a su marido. «¿Me va a enseñar mi hijo de siete años inglés? Creo que sí», bromea a la cámara la usuaria.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de @carmeninuk ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula más de 2.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, decenas de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«¿Tu niño tiene acento ingles hablando tu español?», «Totalmente identificada, once años en U.K. y mi enano de casi nueve me sigue enseñando», «Para que ahora os deis cuenta de que el inglés académico es importante» o «Lo increíble es que tú no pierdes tu propio acento», son algunos de los comentarios más destacados.