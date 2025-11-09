Suscribete a
Un profesor nativo analiza el inglés de Jude Bellingham: «Ahora vendrán los cuñados...»

El Real Madrid se impuso por 2-1 al FC Barcelona en el último Clásico, un partido que llegó precedido por cierta polémica

Ashlyn Castro, la novia de Bellingham, sobrepasada por los haters: «Estoy temblando»

Un profesor nativo analiza el inglés de Jude Bellingham
Un profesor nativo analiza el inglés de Jude Bellingham ABC

J. M.

El Real Madrid se impuso por 2-1 al FC Barcelona en el último Clásico, un partido que llegó precedido por cierta polémica. Días antes del encuentro, Lamine Yamal había declarado que «roban, se quejan», en referencia al conjunto blanco. Unas palabras que no sentaron nada bien en el vestuario madridista.

... Tras la victoria, Jude Bellingham publicó una foto en Instagram con la frase «Talk is cheap» («Hablar es gratis»), una clara alusión al comentario previo de Yamal. El mensaje se hizo viral, y muchos lo interpretaron como una respuesta elegante pero contundente del centrocampista inglés.

