Un profesor nativo analiza el inglés de Jude Bellingham: «Ahora vendrán los cuñados...»

El Real Madrid se impuso por 2-1 al FC Barcelona en el último Clásico, un partido que llegó precedido por cierta polémica
... Tras la victoria, Jude Bellingham publicó una foto en Instagram con la frase «Talk is cheap» («Hablar es gratis»), una clara alusión al comentario previo de Yamal. El mensaje se hizo viral, y muchos lo interpretaron como una respuesta elegante pero contundente del centrocampista inglés.
«Talk is cheap»: qué significa
A raíz de ello, el conocido profesor de inglés de TikTok @letsspeakenglish ha analizado la expresión y ha explicado por qué merece la pena aprenderla. Según él, «Talk is cheap» significa literalmente «hablar es barato», aunque en español suena más natural decir «hablar es fácil».
El profesor se detiene también en la importancia de pronunciar bien las expresiones y no caer en los errores más comunes. «Ahora van a salir todos los filólogos cuñaos que te van a traducir la frase al español sin saber pronunciarla bien», bromea.
@letsspeakenglish Aprendiendo inglés con Jude Bellingham #aprenderingles #learnenglish ♬ original sound - Let’s Speak English
Insiste en que la «L» de talk no se pronuncia, y que decirla arruina la naturalidad de la frase. «Si ya conocías esta expresión», apunta, «eso significa que tienes buen nivel de inglés».
