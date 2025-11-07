Un profesor de inglés que vive en España se moja sobre qué idioma es más difícil: «En inglés no cambia casi»

¿Es mayor el número de españoles que posee un nivel de inglés suficiente para comunicarse o el de ingleses que habla con cierta fluidez nuestro idioma? La sensación nos invita a pensar en lo primero. Los datos, también.

En España, aproximadamente entre el ... 39% y el 40% de la población dice poder utilizar el inglés para comunicarse, aunque solo un 13-15% lo habla realmente bien; la cifra es mucho más alta entre los jóvenes. En cambio, el porcentaje de británicos que puede hablar español es muy bajo, situándose comúnmente en torno al 4-5% de la población.

El principal factor se debe a que el inglés es el lenguaje universal, el más utilizado en el mundo. Por lo tanto, muchos angloparlantes consideran que con dominar su lengua es más que suficiente. Esto está relacionado, de alguna manera, con un desinterés por aprender otros idiomas.

Siempre hay excepciones, evidentemente. Por ejemplo, el profesor de inglés que se encuentra tras la cuenta de TikTok Let's Speak English.

En un español perfecto contesta a la pregunta de cuál es el idioma más complicado en lo referente a los verbos y a sus diferentes conjugaciones.

La reflexión del profesor de inglés sobre los verbos

La pregunta es clara y concisa. «El español frente al inglés, lo que son los idiomas en sí, las conjugaciones, los verbos, ¿cuál es crees tú que es más complicado?». La respuesta por parte de este profesor de inglés, sin dudar: «El español».

Para fundamentar su contestación, un ejemplo con el verbo hablar. «En español las conjugaciones son 'heavy', porque hablo, hablas, habla, hablamos, hablan, ¿sabes? Ah, habláis en la península, ya sé que aquí en Canarias lo de vosotros no existe».

Sin embargo, «en inglés no cambia casi». «En presente solo cambia en la tercera persona singular, o sea, él y ella ponen una S al final del verbo speaks».

Más diferente es en el pasado. «Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Cambia mogollón, es una movida», cuenta. En inglés, no obstante, «en pasado no cambia en absoluto. Spoke. I spoke, you spoke, he spoke, she spoke, we spoke, they spoke, es que no cambia, siempre spoke. Para mí el inglés tiene menos conjugaciones, es más sencillo en ese aspecto», comenta este profesor.

En los comentarios, como es normal, mucha presencia de españoles dando su punto de vista. Varias opiniones señalan el hecho de que «el español se pronuncia tal cual se lee», algo que en inglés no sucede. Otros inciden en las phrasal verbs, esas locuciones verbales muy frecuentes en la lengua inglesa y empleadas para todo tipo de situaciones.