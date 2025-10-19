Una española en Estados Unidos explica cómo funciona el DNI: «Me parece un avance»

«¿Sabéis que en Estados Unidos tanto el DNI como el carnet de conducir se congrega en un solo documento?». Cristina, una española que vive en Dallas (Estados Unidos), explica en una de sus últimas publicaciones lo que se conoce como 'Driver's ... license'.

Se trata de un documento legal que autoriza a una persona específica a conducir uno más tipos de vehículos motorizados como coches, motos, camiones o autobuses, en vías públicas; y además funciona como forma de identificación oficial en muchos contextos.

La 'Driver's license' es «superútil» porque tiene «dos documentos unidos en uno»

«Tenemos que renovarlo y hemos venido a un centro similar a los de la DGT», indica la creadora de contenido, que ahonda en lo que le piden llevar para la renovación: «el pasaporte, el 'Driver's license' antiguo, el Número de Seguro Social y una prueba de dónde estamos residiendo», apunta la chica, que hace hincapié en que le parece «superútil» porque tiene «dos documentos unidos en uno».

«Siempre llevamos la cartera a tope y esto me parece un avance», indica Cristina, que advierte de que quienes no tengan carnet de conducir en Estados Unidos pues deberán volver a examinarse tanto del práctico como del teórico, y que se puede tener este documento del que hablamos sin el carnet de conducir.

La joven concluye el vídeo saliendo de la prueba del centro similar a la DGT y dice que le han medido la vista, ha pagado 33 dólares y firmado un documento. «Me llegará la 'Driver's license' a casa».

En varios estados, el 'Driver's license' actúa como un documento oficial de identidad, válido para realizar trámites y, en algunos casos, incluso para viajar a nivel local dentro de Estados Unidos. Algunos estados han implementado licencias digitales y requisitos como la Real ID, que es obligatoria para vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales desde mayo de 2025.

¿Es posible identificarse en España con el carnet de conducir?

En España, el carnet de conducir no es un documento creado específicamente para identificar a las personas, pero sí puede servir como medio válido de identificación en determinadas situaciones.

Por ejemplo, es aceptado como documento válido para identificarse en una votación, junto con el DNI y el pasaporte, siempre que esté en vigor y no esté sujeto a retirada o sanción. Además, el carnet de conducir cumple con requisitos como contener fotografía y firma, lo que facilita su aceptación para identificar a la persona que lo porta.

Sin embargo, el DNI y el pasaporte son los documentos principales y con máxima validez legal para la identificación plena en España. En general, el uso del carnet de conducir como documento identificativo depende de la autoridad y el contexto en que se solicite la identificación.