Una marroquí que vive en España, enfurecida porque le han quitado la ayuda de 100 euros para madres: «Estoy muy cabreada»

En España, las familias con hijos de 0 a 3 años pueden solicitar una ayuda mensual de 100 euros. Se trata de una medida impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales e incluida en la ley de Familias, cuyo es objetivo ... dar apoyo a la crianza.

Para beneficiarse de esta prestación económica, es importante cumplir con una serie de requisitos. Estas son las personas que puedendisfrutar del subsidio.

Quién puede pedir la renta de crianza de 100 euros Madres que estén recibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no.

Madres que tengan un empleo a tiempo parcial o completo (deberá estar dada de alta en la Seguridad Social o Mutualidad al menos 30 días).

Familias que se encuentren en situación de monoparentalidad y monomarentalidad porque uno de los progenitores esté ingresado durando más de un año o permanezca en prisión o porque la custodia solo la tenga uno de ellos.

El padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre.

Si los progenitores son del mismo sexo también tiene derecho.

Yasmine Madkouri es una marroquí que vive en nuestro país desde hace unos años. La mujer decidió en su momento pedir esta ayuda y se la concedieron. Sin embargo, asegura que ahora se la han quitado. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok lo explica.

«España es una puta mierda y cada vez más a la mierda que se va a ir». Así ha comenzado Yasmine Madkouri el vídeo en el que cuenta que le han quitado la ayuda de 100 euros para madres que reparte el Gobierno en nuestro país.

La marroquí indica que acaba de salir de Hacienda. «Estoy muy cabreada», declara. La mujer explica qué le ha ocurrido para que esté tan enfadada: «Os pongo en contexto. En 2023, yo estaba cobrando el paro como todo el mundo porque me despidieron del trabajo y estaba embarazada. Cuando nació la niña, me aprobaron el bono de los 100 malditos euros que dan por cada niño, que es una puta mierda. Yo pago por mi hija mucho más».

Tras dos años y medio, Yasmine Madkouri afirma que le han informado de que la prestación no le corresponde. «Tantos funcionarios trabajando ahí para luego decirme que no. ¿Para qué coño me la habéis dado?», comenta tajante.

«Me embargan la nómina, que me quedo sin un puto euro, y me dicen que me tienen que multar por haber recibido algo indebido. Para qué tanto funcionario si no sirve ninguno para nada», sentencia.