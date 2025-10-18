Una española viaja a Egipto y muestra cómo son realmente las pirámides de este país: «Había una cantidad de...»

Una española, sin palabras tras entrar a una pirámide en Egipto
La conocida influencer española Aitana Soriano ha viajado a Egipto y ha visto por primera vez una pirámide. «Desde que era bien pequeñita, siempre me he preguntado qué habría dentro de ellas y hoy he podido saberlo. Os lo enseño», dice al inicio del vídeo.
La valenciana explica que en su mente había «habitaciones, pesadizos y un montón de cosas secretas». «Nada más lejos de la realidad», sostiene.
Para poder acceder al interior, tienen que hacer una fila e ir por una escalera que «es muy bajita». «Tienes que ir agachado. Mi madre se dio dos o tres veces con el techo», avisa.
Algo que le llamó la atención a Aitana es que hace «mucho, mucho, mucho calor». «De hecho, te preguntan si tienes dolores de cabeza o de rodillas para que no entres», añade.
También dice que hay que bajar numerosos escalones para llegar a una especie de salita y, a continuación, está la tumba. «También puede llamarse sauna porque hay una cantidad de humedad que flipas», declara.
«La verdad es que el espacio es muy reducido. Me sorprendió porque me esperaba las pirámides mucho más grandes. Aun así, fue una experiencia que me encantó. Increíble», concluye.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete