Una española viaja a Egipto y muestra cómo son realmente las pirámides de este país: «Había una cantidad de...»

Las pirámides de Egipto siempre han despertado un enorme interés entre la población que va más allá de culturas, generaciones y fronteras. Y es que estos monumentos representan una de las mayores hazañas arquitectónicas de la historia.

Por este motivo, son muchos los ... ciudadanos que sueñan con visitarlas alguna vez en la vida. Aitana Soriano es una española que este verano ha viajado al país y ha tenido la oportunidad de ver por dentro una de estas maravillas. La joven ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok para mostrar cómo son realmente, puesto que se ha llevado una gran sorpresa.

