Una española en Estados Unidos cuenta lo que muchos no se atreven a decir sobre el país: «Me parece denigrante»

Una española en Estados Unidos cuenta lo que muchos no se atreven sobre el país: «Me parece denigrante»

Cuando salimos de nuestro país y visitamos otra parte del mundo es habitual que nos llamen la atención las diferencias en cuestiones básicas como el idioma, la comida o el transporte.

Aunque viajar parece ser cada vez más accesible y la globalización hace que conozcamos las disparidades que tenemos entre países, esos choques culturales que se viven al estar in situ en un lugar nuevo son, prácticamente, inevitables de experimentar.

Por ejemplo, un español que viaja a Estados Unidos puede imaginar las cosas que van a ser muy distintas cuando esté en aquel lugar, pero hasta que no se viven varios días no sabrá específicamente qué se siente al experimentar esos cambios en los aspectos más cotidianos.

Así lo ha vivido Adriana, una española que, hace poco, viajó a EE.UU. a visitar a una amiga y ha querido compartir por redes sociales cómo fue su experiencia allí. En concreto, destaca un vídeo de TikTok en el que se dedica a explicar cosas que le «horrorizaron».

Una española en EE.UU. critica lo que menos le gusta del país

Según cuenta Adriana, su viaje le llevó por Nueva York, Buffalo, Philadelphia y Washington y, refiriéndose a las diferentes ciudades, enumera varias cosas que no le gustaron nada de tierras estadounidenses. Entre ellas menciona el problema de las drogas, ya que encontró a gente por la calle conusmiéndolas o con muestras de haberse drogado. «Es muy fuerte verlo en persona, me daba miedo salir por la noche», asegura.

La española cuenta otras cosas que no le han agradado como las desigualdades sociales tan notables entre ricos y pobres, la poca simpatía de algunos ciudadanos, sobre todo en Washington según su experiencia o que no haya muestras de consignas políticas por las calles, algo que considera básico para una sociedad crítica.

Tener que dejar propina, uno de los aspectos negativos de EE.UU. para la española

Centrándonos en otra de las cosas que no han agradado nada a Adriana encontramos el tema de los 'tips', es decir, las propinas. Según explica, le parece mal tener que pagar de más y cree que esto no sería necesario si los empresarios pagasen bien a sus trabajadores, algo que no todo el mundo se atreve a decir.

«Que tú vayas a cualquier lado y tengas que pagar propina aunque te atiendas tú solo porque hay una maquinita, pero se supone que tienes que dejar propina... No lo veo veo normal», comienza quejándose.

Adriana continúa mostrando su indignación por lo que hay detrás de tener que pagar propinas obligatoriamente: «Allí sé que están superacostumbrados pero es que le estás pagando el sueldo a esas personas porque sus puñeteros jefes no se lo pagan. Entonces, al final la cuenta se te va a una barbaridad . Todo es carísimo pero es que, encima, le tienes que añadir el tip. Pagad los sueldos a vuestros empleados. Me parece denigrante».

Para finalizar, la española cuenta como vivió en primera persona el problema de vestir de determinada manera por calles estadoumnidenses.

Según cuenta, ella vestía con escote y una señora que no conocía de nada, le paró por la calle para decirle que iba «desnuda», asegurando que se lo dijo «como tan por encima del hombro» que terminó insultándola en español para que no le entendiera. Con esto finaliza su lista de algunas de las cosas que menos le han gustado de su viaje a Estados Unidos.

