Un español va a una discoteca de Australia y los porteros prohíben su entrada por lo que ven en su cuello: «El único país del mundo»

Los aficionados a salir de noche no pierden la oportunidad de descubrir los locales de moda de otras ciudades cuando viajan o se mudan al extranjero. En efecto, para muchos las discotecas más 'cool' o las coctelerías más exclusivas pueden simplemente un sitio en el que ir a bailar un rato o convertirse en un atractivo turístico más de un viaje.

Marcos Clavijo es un joven español que se acaba de mudar a Australia para empezar una nueva vida y ha empezado a mostrar en su cuenta de TikTok (@marcossclavijo) su día a día desde allí. Así, sus seguidores han visto cómo ha vivido un potente ciclón en la zona en la que está instalado o ha sido ya multado, y no por poco dinero, por aparcar supuestamente mal. Ahora, además acaba de explicar su experiencia en una discoteca.

Y es que no fue muy grata porque le prohibieron entrar al club, ubicado en la zona de Queensland. El motivo le ha sorprendido y por ello lo ha explicado en una publicación, que en solo un día ya supera los 1,1 millones de visualizaciones. «¿Qué pensáis de esto? Nunca podré ir de fiesta en Australia, tenedlo en cuenta», avisa a sus seguidores.

«Voy a venir un día...»

«Me prohíben entrar a un club en Australia por llevar tatuajes», expone al inicio del vídeo, en la que se ve cómo está hablando con los porteros que controlan el acceso al local de ocio nocturno. A Marcos lo está grabando un amigo y en las imágenes se ve cómo él va perfectamente vestido para el acceso y como uno de los vigilantes le comenta que por sus vistosos tatuajes en el cuello no puede pasar.

Él mismo lo cuenta. «No puedo entrar por los tatuajes», explica el 'tiktoker', al que se ve que el portero le sigue haciendo que no con la cabeza. Al final él le dice que 'ok' y que gracias por las explicaciones pero al cabo de un momento deja claro que «voy a venir un día, me voy a comprar maquillaje, me voy a tapar los 'tatus' del cuello y vais a ver cómo voy a entrar al único sitio del mundo que no te dejan entrar si tienes tatuajes».

El vídeo ha generado un gran revuelo en cuestión de horas. «Y el guardia de seguridad con el brazo tatuado, ¡qué ironía!», comenta Omar, un seguidor, al que otros responden que «el guardia no está dentro de la discoteca» y por eso quizás no hay problema. Algún conocedor de la causa apunta a que esto es habitual en todos los locales de esta zona de Australia.

«¿Eso no es discriminación?», se pregunta otro internauta, al que le responden que «eso se llama 'nos reservamos el derecho de admisión'». Hay quién se pregunta qué tiene de malo o en qué puede perjudicar llevar tatuajes, mientras que otro conocedor del país incide en que le parece imposible que ocurra esto porque «Australia es el país con gente más tatuada del mundo».