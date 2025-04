Una ingeniera explica cómo piensan las personas sordas si nunca han escuchado el sonido: «Como nunca han oído nada...»

La capacidad de oír es uno de los sentidos más importantes del ser humano ya que permite comprender el mundo a través de la audición y detectar matices en una conversación, aprender melodías o escuchar desde los ruidos más molestos hasta los más relajantes.

Según la Confederación Estatal de Personas Sordas, estas tienen una «pérdida auditiva y que en su vida cotidiana encuentran barreras de comunicación que a menudo le dificultan o impiden desarrollar sus capacidades y participar en la sociedad». Sin embargo, cada vez existen más herramientas para que tengan las mismas oportunidades.

Aún así, esta discapcidad puede seguir generando preguntas en muchas personas oyentes. Una de ellas es, por ejemplo, cómo piensa una persona sorda o con una pérdida de audición aguda.

Los grupos de personas sordas

Samantha, una joven ingeniera sorda de nacimiento que lleva audífonos en ambos lados. En 2023, un usuario le planteó esta cuestión y quiso contestar a la pregunta puesto que le parecía muy interesante. Lo primero que aclara es que «la comunidad sorda es muy diversa» por lo que no es igual en todos los casos.

Para responder dividió a las personas sordas en dos grandes grupos. Por un lado están «los que no utilizan ningún aparato». Precisa que aunque no los utilicen no significa «que sean sordos al 100%» sino que hay distintos grados de pérdida auditiva y que pueden incluso detectar algunos sonidos. Por el otro lado están las personas que sí utilizan aparatos como audífonos o implantes cocleares «y que cuando hablan con alguien puede escuchar la voz de la otra persona» y distinguen los matices, como es su caso.

Así piensan las personas sordas

«Para el primer grupo, los que no escuchan nada, como nunca no han oído nada no van a pensar en sonidos. Piensan en imágenes. Imagínate que ese sordo habla en lengua de signos pues piensa en el movimiento de las manos», resume.

Sobre el segundo grupo, los que utilizan aparatos para escuchar, «como con ellos pueden escuchar voces, entonces piensan en las voces, en lo que ya ha escuchado antes». Desde su experiencia personal señala que si ha mantenido una conversación con su madre y más tarde piensa en esa conversación oye la vez de su madre en su propio cerebro.

Algunas personas han compartido con esta joven sus experiencias y ha explicado que a veces también tienen que apoyarse en leer los labios de sus interlocutores u otros mecanismos para facilitar su comunicación.