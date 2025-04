Una española viaja a China y dice cuáles son los coches que más ha visto en este país: «En su mayoría son eléctricos»

El mundo de la automoción suele interesar a miles de seguidores y, más allá del interés que puedan haber generado en los últimos tiempos modelos de Tesla, lo cierto es que los coches asiáticos copan muchas miradas por su combinación de calidad, precio, tecnología y fiabilidad. En este sentido, Japón, Corea del Sur y también China tienen en la actualidad las empresas con más potencial.

Así, Toyota, Honda, Subaru o Mazda son algunas de las marcas más conocidas por su buena relación calidad-precio, ya que suelen ofrecer tecnología más puntera y a tarifas mucho más competitivas que las que tienen marcas europeas o americanas más consolidadas.

Ahora, la 'tiktoker' española Verónica Sierra, más conocida como Verownika, está de viaje por China y, al ser una 'influencer' geek' aficionada a todo tipo de cachivaches, no ha podido evitar subir varios vídeos sobre tecnología y automoción. Uno de los que más interés está generando es el que preparó para explicar el «top 5» de coches y marcas más vistos por allí, que supera las 25.000 visualizaciones.

«Sinceramente me esperaba...»

Verónica está en Shenzhen, que muchos y ella misma consideran «la Silicon Valley de China». «En el top 5 nos encontramos a Xiaomi, que sinceramente yo me esperaba encontrarme en puestos más altos», confiesa la experta, que detalla que su modelo SU7 «lo he visto a cuentagotas».

«En el top 4 nos encontramos a Porsche, una marca europea que no me esperaba pero tened en cuenta que esto es el Silicon Valley chino y el Taycan lo he visto muchísimo», sigue Verownika. La experta sigue con su ranking y considera «todavía más sorprendente» la presencia de Tesla, que recuerda que «está superpresente en China». «He visto de todo, desde el modelo Y al modelo 3, y súperpersonalizados», destaca.

Verownika sigue con el 'top 2', lugar que da a la marca china Aion. «Hay muchísimos, he visto un montón de modelos. Quizás el que más he visto ha sido el Y Plus y el V Plus». Para acabar, Verónica señala el modelo que encabeza la lista: BYD.

«No solo por los taxis, que todos son BYD, he visto muchísimos turismos de todos los modelos», defiende La 'tiktoker', que se atreve a decir que «es la reina de la automoción en China». Además, Verónica incide en que «en su mayoría son eléctricos, aunque alguna sorpresa también hay».